[{"available":true,"c_guid":"6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja majd a világot.","shortLead":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja...","id":"20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d2ca-3c16-4e25-8253-f39c3793d3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","timestamp":"2019. január. 18. 12:08","title":"Más támadásokra is készült a gdanski polgármester gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként az iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke. ","shortLead":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként...","id":"20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc573333-c87b-4253-8630-08184a34c8a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","timestamp":"2019. január. 18. 08:38","title":"Új miniszteri biztost neveztek ki az alaptanterv bevezetésének előkészítésére, ismerős arc kapta a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138fc39c-29b5-43f5-862b-3dfeb04c2bab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen felbocsátották pénteken azt a japán műholdat, amely a világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport szórakoztató célú égi látványosságként.","shortLead":"Sikeresen felbocsátották pénteken azt a japán műholdat, amely a világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport...","id":"20190118_ale_mesterseges_meteorzapor_kozmikus_tuzijatek_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138fc39c-29b5-43f5-862b-3dfeb04c2bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d204eac-d509-463d-9045-d3be78c8039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ale_mesterseges_meteorzapor_kozmikus_tuzijatek_japan","timestamp":"2019. január. 18. 20:43","title":"Fellőtték a műholdat, ami mesterséges hullócsillagokat enged majd ki magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket. Néhány hazai pénzintézet azonban nem építette be a változást a díjszabásába, vagyis az ügyfelek ugyanannyit fizetnek, mint korábban. Az MNB-nek, mint felügyeleti szervnek nincs hatásköre arra, hogy a számlaköltségek csökkentését kikényszerítse.","shortLead":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket...","id":"20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e60cb0-3661-4b9a-85f0-36260716c3f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","timestamp":"2019. január. 18. 15:33","title":"Az MNB tehetetlen a tranzakciós adót ügyfelekre terhelő három bankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megunta a havidíjas szolgáltatások egyéni akcióját a MasterCard, a jövőben mindenkit arra köteleznek majd, hogy tájékoztassák a felhasználókat, mielőtt levonják az előfizetés összegét. ","shortLead":"Megunta a havidíjas szolgáltatások egyéni akcióját a MasterCard, a jövőben mindenkit arra köteleznek majd...","id":"20190117_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e96f175-3a3a-4d1e-bdf0-70512f197824","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","timestamp":"2019. január. 17. 18:03","title":"Feledékeny? Akkor díjazni fogja a MasterCard újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon gyorsan törölte is a tweetet. De vajon miért?","shortLead":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon...","id":"20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0da6f4-2642-4d16-9fa6-2b2c1fb3452c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","timestamp":"2019. január. 19. 08:03","title":"Töröltek egy posztot, megy is a találgatás a Xiaomi 5G-s telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum osztályvezető főmuzeológusa január 17-én.","shortLead":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum...","id":"20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dbf5bd-da67-4601-b8dd-7fa7ea70b970","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","timestamp":"2019. január. 19. 15:58","title":"Elhunyt Sárkány József művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Munkácsy-alkotásról van szó.","shortLead":"Egy Munkácsy-alkotásról van szó.","id":"20190118_Matolcsyek_felmilliardert_vettek_festmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bfe67-151e-4553-bf29-afedc0c82f84","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Matolcsyek_felmilliardert_vettek_festmenyt","timestamp":"2019. január. 18. 13:25","title":"Matolcsyék félmilliárdért vettek festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]