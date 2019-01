Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól és a kormánypárti frakciótól. A Miniszterelnökség egy 5 éves brit elemzés feldolgozásával bízta meg 14,5 millió forintért. Törcsi az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, az identitás- és hagyományőrzést a zászlajára tűző szervezet 2018-ban 50 millió forint támogatást kapott a Fidesz pártalapítványától.","shortLead":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól...","id":"20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7a7c0-1b79-4167-b638-97665049b4a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"14,5 millió forintért szemléz ötéves brit tanulmányt a kormányközeli elemző friss cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","shortLead":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","id":"20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f301c-abe1-4b20-9263-f9316ff00453","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","timestamp":"2019. január. 19. 18:32","title":"Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon gyorsan törölte is a tweetet. De vajon miért?","shortLead":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon...","id":"20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0da6f4-2642-4d16-9fa6-2b2c1fb3452c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","timestamp":"2019. január. 19. 08:03","title":"Töröltek egy posztot, megy is a találgatás a Xiaomi 5G-s telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Juliette Binoche vezette zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválján. Magyarok a rövidfilmes szekcióban szerepelnek.\r

Berlinale versenyprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt ítéltek el - közölte a férfit képviselő Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda az MTI-vel.","shortLead":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás...","id":"20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3240f4-ac53-4c98-ba43-2c8e7b05e055","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","timestamp":"2019. január. 19. 12:31","title":"Ahmed H. idegenrendészeti őrizetben várja a papírjait, utána felteszik a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Ruhájával, számláival és szavaival is sokakat sértett meg, mégis tíz éve őrzi házelnöki pozícióját a brit alsóházban John Bercow. A különc politikusnál már csak felesége furcsább figura.","shortLead":"Ruhájával, számláival és szavaival is sokakat sértett meg, mégis tíz éve őrzi házelnöki pozícióját a brit alsóházban...","id":"20190119_Ostoba_szenteskedo_torpe_John_Bercow_a_brit_parlament_popsztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6dd9d-32d0-474d-9d1f-996a59b60c29","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Ostoba_szenteskedo_torpe_John_Bercow_a_brit_parlament_popsztarja","timestamp":"2019. január. 19. 09:15","title":"\"Ostoba szenteskedő törpe\": John Bercow, a brit parlament popsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21502f9-08ab-4f4f-ada7-58bb3fe083d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","timestamp":"2019. január. 19. 09:45","title":"Marabu Féknyúz: Csak a szerénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]