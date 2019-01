Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című kiállítás,mely a természethez való visszatérés, az öngyógyítás, és a spiritualitás keresésének művészetekre gyakorolt hatásáról szól.","shortLead":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című...","id":"20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f263a-2f8c-44d5-9d4c-9af002634627","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. január. 19. 16:25","title":"Holnap zár a Rejtett történetek című kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még májusban ígérte meg, hogy átláthatóbb lesz a Messenger, mostanáig viszont várni kellett a dizájnváltáson átesett alkalmazásra.","shortLead":"A Facebook még májusban ígérte meg, hogy átláthatóbb lesz a Messenger, mostanáig viszont várni kellett a dizájnváltáson...","id":"20190121_facebook_messenger_dizajn_rancfelvarras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5db2f-69c5-444b-bc85-b7c9cc4e2369","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_facebook_messenger_dizajn_rancfelvarras","timestamp":"2019. január. 21. 09:33","title":"Frissítsen rá a Facebook Messengerre, lehet, hogy már ön is megkapta az új változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","shortLead":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","id":"20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f301c-abe1-4b20-9263-f9316ff00453","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","timestamp":"2019. január. 19. 18:32","title":"Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. 