[{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is készül. Legutóbb a várható színválaszték is kiszivárgott.","shortLead":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is...","id":"20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa17674-da48-469e-abca-a8ebe61f7773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","timestamp":"2019. január. 29. 11:03","title":"Ön melyiket választaná? Ilyen színűek lehetnek a Samsung összehajtható telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81308dbc-a9dc-4ff0-ba44-0d057894706a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A mindenkori hatalom a természetéből adódóan megoszt, hiszen a hatalmi ambícióit ez segíti, ám ezeket egy demokráciában lehet korlátozni – állítja a napokban új dallal jelentkező Pajor Tamás. Az egykori Neurotic-, ma Ámen-frontembert csak picit bántja, hogy korábbi zenekarát máig jobban elismerik. Miért gondolja, hogy az evangélium a világ legnagyobb botránya? Mit kért a Fidesz a Hit Gyülekezetétől a jó viszonyért cserébe? Kit nem venne fel az országot járó autójába? Interjú.","shortLead":"A mindenkori hatalom a természetéből adódóan megoszt, hiszen a hatalmi ambícióit ez segíti, ám ezeket egy demokráciában...","id":"20190129_A_regi_tabor_es_a_Predikator__interju_Pajor_Tamassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81308dbc-a9dc-4ff0-ba44-0d057894706a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee757e55-0e88-4c35-a0ac-4b3005d90e87","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_regi_tabor_es_a_Predikator__interju_Pajor_Tamassal","timestamp":"2019. január. 29. 10:50","title":"Pajor Tamás: Új típusú diktatúra lopakodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi közvetítőkkel, ám hozzátette, arról nem lehet szó, hogy előre hozzák a 2025-ben esedékes elnökválasztást. A hatodik éve hatalom lévő államfő nyilatkozata váltást jelez, eddig külföldi báboknak nevezte az ellenzékieket és börtönnel fenyegette őket.","shortLead":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi...","id":"20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04101451-39db-408e-8a16-43110d866efc","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","timestamp":"2019. január. 30. 11:10","title":"Maduro enged, s kész tárgyalni az ellenzékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Lőrinc László","category":"itthon","description":"Szép ez az újmagyar történelem, csak semmi sem igaz belőle.","shortLead":"Szép ez az újmagyar történelem, csak semmi sem igaz belőle.","id":"20190128_Historias_enek_balalajkaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158e473-beab-4441-9dc0-deebc7af27a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Historias_enek_balalajkaval","timestamp":"2019. január. 28. 14:08","title":"Lőrinc László: Históriás ének balalajkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt magában.","shortLead":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt...","id":"20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9862b-26a2-4f56-9f9a-525f9fcb037e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2019. január. 30. 06:41","title":"Szinte bármilyen kulcs nélküli autót egyszerűen el lehet lopni, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","shortLead":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","id":"20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4d0f-ac5e-49e4-831f-38bcc27956c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 29. 19:32","title":"Kigyulladt kórházban halt meg két ember Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","shortLead":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","id":"20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335aa04-aa5f-4ba5-9ef3-370b3cf27c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","timestamp":"2019. január. 29. 09:05","title":"Váratlan fordulat a Brexit-drámában: már Theresa May is módosítaná a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]