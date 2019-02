Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt a Csang'o-4 kínai űrszonda, elsőként az űrkutatás történetében.","shortLead":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt...","id":"20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984115b1-568e-4fa1-9052-63fe81e29e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","timestamp":"2019. február. 16. 12:03","title":"Kína elnevezett egy, a Földről sosem látható helyet az űrben, ha már ő ért oda először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett kísérletsorozat részeként ezúttal egy szigonyt lőtt ki.","shortLead":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett...","id":"20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96fc98-b5c5-4c8b-b45d-fbd771bc6561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","timestamp":"2019. február. 16. 14:03","title":"Videó: Szigonnyal lövöldöztek a britek az űrben, és jó okuk volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","shortLead":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","id":"20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c84dd-d201-4dd8-94ed-2c8a6addc9a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","timestamp":"2019. február. 15. 14:47","title":"Eurovízió: A Dal legfiatalabb versenyzője csak szeretné jól érezni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b9224-03fe-47f2-a3a1-8f01fb8f0422","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 16. 11:12","title":"Az MSZP listavezetője nem megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom konfliktusából átszivárgott volna valami.","shortLead":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom...","id":"20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dbb334-cf0e-4262-8089-e14f764ee4de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","timestamp":"2019. február. 15. 11:33","title":"Letarolják a kínai mobilok Európát, a Huawei már az Apple-t fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]