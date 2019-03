Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","shortLead":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","id":"20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f3e850-0f83-4b7c-a79c-fda7dd25f3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","timestamp":"2019. március. 04. 17:06","title":"Legalább 100 embert kirúgnak a Mercedes egyik legnagyobb magyar beszállítójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdb7b8-f8bb-4300-b906-8faaeba46782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos értelemben vett autógyártást képviselő cégek ha kicsit késve is, de igen hathatós ellencsapásokat indítanak a villanyautós amerikai vállalat ellen. ","shortLead":"A hagyományos értelemben vett autógyártást képviselő cégek ha kicsit késve is, de igen hathatós ellencsapásokat...","id":"20190305_teljes_palyas_europai_letamadas_a_tesla_ellen_mutatjuk_a_nagyagyukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efdb7b8-f8bb-4300-b906-8faaeba46782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5fef5a-e339-4804-8555-3496bdf49a03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_teljes_palyas_europai_letamadas_a_tesla_ellen_mutatjuk_a_nagyagyukat","timestamp":"2019. március. 05. 06:41","title":"Teljes pályás európai letámadás a Tesla ellen, mutatjuk a nagyágyúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","shortLead":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","id":"20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc78df6-0a4b-4187-91da-3833e47af9dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 05. 11:07","title":"Március végén visszatér A mi kis falunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi előadásait tartalmazó kötetében. Arról értekezik, hogy a művészet életünk perifériájára sodródott, ám „ettől még nem veszti el művésziségét, hanem csak a létünkkel való közvetlen kapcsolatát: szépséges haszontalansággá válik. …amikor a művészet egy biztonsági zónába került át, lehet jó, sőt népszerű művészet is, csak éppen a létünkre gyakorolt hatása szűnik meg” – írja.","shortLead":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi...","id":"20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0eeae-d33e-4431-a186-369f23fe3708","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","timestamp":"2019. március. 04. 11:20","title":"Egy új helyszín: Szihalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]