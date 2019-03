Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását az androidos televíziókban.","shortLead":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását...","id":"20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe8339-32ce-44fd-802d-446839e150c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","timestamp":"2019. március. 06. 20:03","title":"Történt egy kis galiba: egy darabig nem fogja tudni megnézni a fotókat, ha a tévéje androidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de bocsánatot nem kérnek, és persze migráció és Soros. ","shortLead":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de...","id":"20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec6e028-6c2c-4ce5-bd9d-8642562d8481","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","timestamp":"2019. március. 06. 15:09","title":"Ez a Fidesz válasza a Weber ultimátumára: a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","shortLead":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","id":"20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872a722-4799-40f8-95b7-e689d8fc0421","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","timestamp":"2019. március. 05. 12:20","title":"Hopp, most szállt be az a potyautas az autóba, akiről jobb, ha nem tudsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","shortLead":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","id":"20190305_bmw_suli_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5720b1-5763-46d0-9f81-d00a6a99df86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bmw_suli_auto_video","timestamp":"2019. március. 05. 17:17","title":"Ha lenne BMW-sek iskolája, ilyen lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook... Most azonban az ország nyugati részére is kiterjesztették.","shortLead":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is...","id":"20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a61de-7402-4f1b-87e3-975a21b6ed54","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","timestamp":"2019. március. 06. 09:41","title":"Az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","id":"20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8347930c-0e5e-4aa3-99ef-0fef7576ac5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","timestamp":"2019. március. 05. 16:03","title":"Kiderült valami a titokzatos kilencedik bolygóról: 10x nagyobb is lehet, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]