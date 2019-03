Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írt kilenc tagszervezete a Magyar Teniszszövetségnek, amelyben rendesen megszórják kérdésekkel annak vezetőit.","shortLead":"Nyílt levelet írt kilenc tagszervezete a Magyar Teniszszövetségnek, amelyben rendesen megszórják kérdésekkel annak...","id":"20190319_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b93cc3-e974-4f5d-9b4a-9151ed304a52","keywords":null,"link":"/sport/20190319_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level_kerdesek","timestamp":"2019. március. 19. 11:29","title":"Kemény kérdéseket szegeztek a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz pénz. ","shortLead":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz...","id":"20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622106-bbb1-462a-9c12-7fbb391d20a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 18. 18:01","title":"Nem szavazták meg a költségvetést, áprilistól nem kap állami pénzt a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b1bfc-7f9a-4722-8ebe-1a96c3f1195d","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","timestamp":"2019. március. 19. 06:01","title":"Bors: Vajna Tímeának költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7bf20-34ea-45aa-8559-9502e3f68dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez egy igazi \"zombiteória\", hiába cáfolják meg egyre többször, olyan népszerű, hogy még mindig elhisszük.","shortLead":"Ez egy igazi \"zombiteória\", hiába cáfolják meg egyre többször, olyan népszerű, hogy még mindig elhisszük.","id":"20190319_Egy_zombi_teoria_cafolva_a_szuletesi_sorrend_megsem_befolyasolja_a_szemelyisegunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d7bf20-34ea-45aa-8559-9502e3f68dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c65efc-440b-4587-b97a-efc566c7dd71","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Egy_zombi_teoria_cafolva_a_szuletesi_sorrend_megsem_befolyasolja_a_szemelyisegunket","timestamp":"2019. március. 19. 07:46","title":"Egy zombiteória cáfolva: a születési sorrend mégsem befolyásolja a személyiségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak jöhet jól, akik hajlamosak megfeledkezni a tabletta bevételéről. ","shortLead":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak...","id":"20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef99e-b93c-4cf2-af37-637241388f7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","timestamp":"2019. március. 19. 16:33","title":"Jön az újfajta fogamzásgátló, bár kissé őrülten hangzik, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett magyar fa az év fája.\r

\r

","shortLead":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett...","id":"20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c734a665-4a24-466c-8dfe-d1c3474a09bc","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","timestamp":"2019. március. 20. 08:22","title":"Siker: pécsi mandulafa lett az év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","shortLead":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","id":"20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb43b5de-8764-4abc-b59e-be5913f809bb","keywords":null,"link":"/sport/20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Iker Casillas negyvenéves koráig biztosan marad a Portónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra a lövöldözésről, megbénítva ezzel a platformot. A fejlesztők ezért a vészforgatókönyvhöz nyúltak.","shortLead":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra...","id":"20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573a16cb-5460-4c99-8ae1-47107d207fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","timestamp":"2019. március. 18. 19:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: vészforgatókönyvet vett elő a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]