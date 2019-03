Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egykori munkatársa, Stephen Seidel 1983-ban jelentette meg tanulmányát a globális felmelegedésről, ami csak a \"15 perc hírnév\" elérésére volt elég. A szerző mégis optimista.","shortLead":"Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egykori munkatársa, Stephen Seidel 1983-ban jelentette meg tanulmányát a globális...","id":"20190324_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_epa_amerikai_kornyezetvedelmi_hivatal_stephen_seidel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39668cf2-6f52-4c06-8220-75ff3a44246d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_epa_amerikai_kornyezetvedelmi_hivatal_stephen_seidel","timestamp":"2019. március. 24. 08:03","title":"Csődöt mondott az emberiség? 36 évünk volt megállítani a globális felmelegedést, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc...","id":"20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e71aae-c4e8-4b1c-803f-5400ff21aad3","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","timestamp":"2019. március. 23. 19:25","title":"Meghalt egy ember, egy utasszállító gép vészleszállást hajtott végre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":" Csunderlik Péter","category":"itthon","description":"Kémregényt akarnak eladni történelemként azok, akik azt állítják, hogy a proletárdiktatúra kikiáltása 100 évvel ezelőtt csak külföldről finanszírozott ügynökök puccsa volt, amelyet senki sem támogatott. Vélemény.","shortLead":"Kémregényt akarnak eladni történelemként azok, akik azt állítják, hogy a proletárdiktatúra kikiáltása 100 évvel ezelőtt...","id":"201912_mindenkihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8504df44-a6e6-4aeb-a37a-c35dbb9c4186","keywords":null,"link":"/itthon/201912_mindenkihez","timestamp":"2019. március. 23. 11:00","title":"Csunderlik Péter: Mindenkihez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c06a04-69ac-44d4-9c5a-03366a4efa73","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem egyszerűen startup vállalatról, hanem startup államról ábrándozik Basar Maszri palesztin multimilliomos. A terv egyelőre igen kezdeti szakaszban van, de a nyomai megtekinthetőek a ciszjordániai Ravabi városában, egy vadonatúj településen, amely nyolc éve épül.","shortLead":"Nem egyszerűen startup vállalatról, hanem startup államról ábrándozik Basar Maszri palesztin multimilliomos. A terv...","id":"201912_palesztin_sziliciumvolgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c06a04-69ac-44d4-9c5a-03366a4efa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee76ac-44b8-4857-90a1-b636c1fd91b2","keywords":null,"link":"/kkv/201912_palesztin_sziliciumvolgy","timestamp":"2019. március. 23. 09:00","title":"A világtól jóformán elzárt városkában épülhet a palesztin Szilícium-völgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","shortLead":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","id":"20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbe554-6220-46cf-a0c1-6bfd9226216e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","timestamp":"2019. március. 23. 17:12","title":"Marad a tavaszias idő, kis kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter külügyminiszter, Baán László Szépművészeti-igazgató is felbukkant a Groupama Aréna VIP páholyában a magyar-horvát meccs alatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter...","id":"20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e99797-b9d9-4e56-8750-146237b5b360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","timestamp":"2019. március. 24. 20:45","title":"Amíg Szalaiék hajtottak, lássuk, mi történt a VIP-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]