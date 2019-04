Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.","shortLead":"Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két...","id":"20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256c7a78-eaf8-4939-add7-1df85ea91552","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_gyakran_fordul_elo_hogy_egy_miniszterelnok_kifizeti_egy_allampolgar_bevasarlasat","timestamp":"2019. április. 04. 13:34","title":"Nem gyakran fordul elő, hogy egy miniszterelnök kifizeti egy állampolgár bevásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér be e-mail-címeket, hogy a hozzájuk tartozó jelszavakra is kíváncsi. ","shortLead":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér...","id":"20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1967f6-6c35-44e0-95ab-2522a5ceea39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","timestamp":"2019. április. 03. 10:03","title":"Óriási probléma derült ki a Facebookról, a szakértők is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","shortLead":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","id":"20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669133d3-cab9-4a98-ba99-9e3f27651dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","timestamp":"2019. április. 04. 15:45","title":"Másfél kilométer hosszan ég a nádas Fonyódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal fertőzött pendrive-val elkapták.","shortLead":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal...","id":"20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66535a30-df8c-4f08-9cd2-e996a4b51864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","timestamp":"2019. április. 03. 15:03","title":"Pendrive-on vitt vírust Trump számítógépéhez egy kínai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben éppen akkor lépett életbe a homoszexuális aktusok résztvevőit halállal büntető törvény, amikor megválasztották Chicago első bevallottan leszbikus polgármesterét. A melegek menekülnek Bruneiből, a helyi szultánt nem hatja meg a nemzetközi tiltakozás. Az illiberális államoknak inkább a muszlim példa tetszik.","shortLead":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben...","id":"20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61608da-899e-48cc-ac8c-05441a51a4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","timestamp":"2019. április. 03. 20:00","title":"Rájössz, hogy még a családtagjaid szerint is rendben van, ha megköveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 70 százalékkal emelték a képviselők fizetését. A legjobban kereső házelnök, Kövér László fizetése 2,4 millió forintról 2,67 millióra emelkedett, ami majdnem nyolcszor több az országos átlagnál. De a frakcióvezetők fizetése is megközelíti a havi bruttó 2 millió forintot.","shortLead":"Egy év alatt 70 százalékkal emelték a képviselők fizetését. A legjobban kereső házelnök, Kövér László fizetése 2,4...","id":"20190404_Mar_a_legkevesebbet_kereso_kepviselo_is_surolja_az_1_milliot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b00a5-920a-48f5-9ab8-e1686a93037b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Mar_a_legkevesebbet_kereso_kepviselo_is_surolja_az_1_milliot","timestamp":"2019. április. 04. 10:55","title":"Már a legkevesebbet kereső képviselő fizetése is súrolja az 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be12ca7b-ca8a-44e9-8b55-3e356599065b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tádzsikisztánban törvény írja elő, hogyan lehet a születésnapokat megünnepelni. ","shortLead":"Tádzsikisztánban törvény írja elő, hogyan lehet a születésnapokat megünnepelni. ","id":"20190404_Megbirsagoltak_egy_enekesnot_Tadzsikisztanban_mert_nem_a_csaladjaval_unnepelte_a_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be12ca7b-ca8a-44e9-8b55-3e356599065b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b123c6-7dcf-472d-9f92-3ed739c7e476","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Megbirsagoltak_egy_enekesnot_Tadzsikisztanban_mert_nem_a_csaladjaval_unnepelte_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. április. 04. 04:55","title":"Megbírságoltak egy énekesnőt Tádzsikisztánban, mert nem a családjával ünnepelte a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]