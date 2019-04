Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart kerületekben. Kettőbe még mindig várnák őekt. ","shortLead":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart...","id":"20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b6bb87-d83e-42fa-8960-423c8fbc7414","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 07. 14:48","title":"Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint ugyan felhős lesz a vasárnap, csak a délután második felében számíthatunk esőre délnyugaton. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint ugyan felhős lesz a vasárnap, csak a délután második felében számíthatunk esőre délnyugaton. ","id":"20190407_Delutanra_ma_is_megjon_az_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae360dc-ac9f-45cc-87a5-f174520fc996","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Delutanra_ma_is_megjon_az_eso","timestamp":"2019. április. 07. 08:14","title":"Délutánra jön csak meg ma az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f1cd2c-7550-49e3-91d0-1ec67d5c155c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés kilométer van ebben a youngtimerben, de a neves tulajdonos miatt vélhetően igen drágán cserél majd gazdát. ","shortLead":"Nem kevés kilométer van ebben a youngtimerben, de a neves tulajdonos miatt vélhetően igen drágán cserél majd gazdát. ","id":"20190408_elado_mr_bean_kozel_30_eves_mercedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f1cd2c-7550-49e3-91d0-1ec67d5c155c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed543db-9e47-4a34-b2f7-fcb414cfa7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_elado_mr_bean_kozel_30_eves_mercedese","timestamp":"2019. április. 08. 11:21","title":"Eladó Mr. Bean közel 30 éves Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre.



","shortLead":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök...","id":"20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd09c4-5cc3-4c60-999f-9c79535333c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","timestamp":"2019. április. 08. 07:18","title":"Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők feladták a keresést.","shortLead":"A mentők feladták a keresést.","id":"20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06f440-613a-4e15-bfbd-6ba019fe113a","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","timestamp":"2019. április. 07. 20:41","title":"Eltűnt egy magyar férfi Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én politikai felelősségem\", és hogy kivételesen nyugodt az őszi választás előtt. Karácsonynak megígérete, nem fog övön alul ütni. \r

\r

","shortLead":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én...","id":"20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcccbb3-367d-4222-b8ac-c14b2f346e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","timestamp":"2019. április. 08. 08:04","title":"Tarlós István: Karácsony Gergely nem tud helyesen írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]