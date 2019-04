Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359 halottja és 500 sebesültje volt húsvétkor Srí Lankán. Amikor a kommandósok lerohanták az egyikük luxusvilláját Colombóban, az állapotos feleség felrobbantotta saját magát és három gyerekét is. Három kommandós is meghalt.","shortLead":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359...","id":"20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa517f7-0503-4f92-99f3-75379c1495f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","timestamp":"2019. április. 25. 10:42","title":"Miért lesz valaki terrorista, ha mindene megvan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b232b31e-f418-425b-8d73-deb04b4fb9d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kezdődik a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál: író-olvasó találkozók lesznek orrvérzésig. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál: író-olvasó találkozók lesznek orrvérzésig. ","id":"20190424_Itt_a_lehetoseg_hogy_talalkozzon_Karl_Ove_Knausgrddal_Bodor_Adammal_vagy_Vamos_Miklossal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b232b31e-f418-425b-8d73-deb04b4fb9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfebb933-4d0c-4b6e-ad6a-626ad285fcaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Itt_a_lehetoseg_hogy_talalkozzon_Karl_Ove_Knausgrddal_Bodor_Adammal_vagy_Vamos_Miklossal","timestamp":"2019. április. 24. 11:15","title":"Itt a lehetőség, hogy találkozzon Karl Ove Knausgårddal, Bodor Ádámmal vagy Vámos Miklóssal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős V12-es motor gondoskodik. ","shortLead":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős...","id":"20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e08afe-22f0-4c9f-bd9b-321ee00e619a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Milyen lehet 340-nel kabriózni? Ezzel az új Aston Martinnal ki lehet próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc28bd9a-6103-4335-8e71-c1bf1ce53637","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert Gulyás Márton. A Rablópártok olyan megdöbbentő összefüggésekről rántja le a leplet, amelyek évek óta itt voltak a szemünk előtt. A konkrétan tetten ért kár 2,2 milliárd forint. ","shortLead":"Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert...","id":"20190424_Seres_Maria_es_ferje_allhat_az_utobbi_nyolc_ev_feltucat_kamupartja_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc28bd9a-6103-4335-8e71-c1bf1ce53637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5799ecb0-5f63-4262-90fd-add772d5423a","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Seres_Maria_es_ferje_allhat_az_utobbi_nyolc_ev_feltucat_kamupartja_mogott","timestamp":"2019. április. 24. 18:05","title":"Seres Mária és férje állhat az utóbbi nyolc év féltucat kamupártja mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 58 ember van őrizetben a keresztényellenes robbantások miatt.\r

\r

","shortLead":"Már 58 ember van őrizetben a keresztényellenes robbantások miatt.\r

\r

","id":"20190424_Sri_Lanka_mar_359re_nott_a_halottak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a63587-6261-472a-9fc0-f7eb248d62c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Sri_Lanka_mar_359re_nott_a_halottak_szama","timestamp":"2019. április. 24. 06:48","title":"Srí Lanka: már 359-re nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kedden is fennakadás volt a CIB Bank szolgáltatásaiban, most pedig újabb gondok adódtak. ","shortLead":"Már kedden is fennakadás volt a CIB Bank szolgáltatásaiban, most pedig újabb gondok adódtak. ","id":"20190424_cib_bank_internetes_mobilos_felulet_fennakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b34faac-f1a2-4068-8b48-7f6cabc416b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_cib_bank_internetes_mobilos_felulet_fennakadas","timestamp":"2019. április. 24. 12:33","title":"Megint gondok vannak a CIB-nél [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai leszerepeltek. Az eszközök szétszedésében jeleskedő iFixit csapata az okokra volt kíváncsi.","shortLead":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805c7c23-84aa-4b1b-8f35-012663076ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","timestamp":"2019. április. 25. 10:03","title":"Nyomozott az iFixit: ezért van gond a Samsung összehajtható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]