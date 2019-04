Alföldi a Partizánt promózza

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","shortLead":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","id":"20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e95865-c7bf-4614-a374-7f72dcbdb7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. április. 26. 15:11","title":"Kiderült, mit kezdenének a biciklisekkel a főpolgármester-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","shortLead":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","id":"20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d450a5-5556-4fcd-9647-fc59eb4c897a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","timestamp":"2019. április. 27. 19:50","title":"Apokalipszist hagyott hátra a Kenneth ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus) összeomlását.","shortLead":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus...","id":"20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb567-17aa-4a17-be1c-657fd5575e82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","timestamp":"2019. április. 26. 14:00","title":"TGM: 1989–2019 – összefoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök sorsát Robert Mueller különleges ügyész. Akinek jelentése az orosz beavatkozásról és a Fehér Házban történtekről krimiszerű olvasmány.","shortLead":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök...","id":"201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e5440-02ad-4ec7-9ba8-4b6dce329e0a","keywords":null,"link":"/vilag/201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","timestamp":"2019. április. 27. 09:00","title":"Krimiszerű olvasmány a Trump és az oroszok viszonyáról szóló Mueller-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület határán. Az érintett kerület azt mondja, nem adott engedélyt a közelben útépítést végző BKK-nak arra, hogy a törmeléket oda hordják.","shortLead":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület...","id":"20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d46cf-d683-476d-8ba2-72b58692683a","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 26. 16:30","title":"Teherautókkal hordják a Szilas-patak partjára az útépítés hulladékát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott egy kérdést, hogy szerinte minek köszönheti a támogatottságát a Fidesz, mire úgy felelt: sok a patkány Magyarországon. Reagált Bangóné.","shortLead":"Kapott egy kérdést, hogy szerinte minek köszönheti a támogatottságát a Fidesz, mire úgy felelt: sok a patkány...","id":"20190426_mszp_bangone_borbely_ildiko_fidesz_patkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de630da-4c8f-471c-8dea-d31017503e47","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_mszp_bangone_borbely_ildiko_fidesz_patkanyok","timestamp":"2019. április. 26. 14:12","title":"Az MSZP-s Bangóné szerint azért népszerű a Fidesz, mert sok a patkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]