[{"available":true,"c_guid":"b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","shortLead":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","id":"20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc827f0-5100-47c2-b755-cfaf88c4df4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","timestamp":"2019. április. 27. 21:00","title":"Díjnyertes az Aranyélet és a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","shortLead":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","id":"20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ff924-e58d-4af4-9069-73f557ec0df7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Emberek maradnak munka nélkül Magyarországon, amiért gyengélkedik a német autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett. Hogy az iparágra milyen hatással lesz, az még nem világos.","shortLead":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal...","id":"201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced18030-ad10-4301-93d2-88205125a4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","timestamp":"2019. április. 27. 20:00","title":"Ez a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f8c0b-5bf5-48ce-b6e5-44872f12c0ce","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozások a fővárosban.","shortLead":"Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozások a fővárosban.","id":"20190428_Delelottol_lezarjak_a_fel_Belvarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f8c0b-5bf5-48ce-b6e5-44872f12c0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c270285a-f983-4a44-afc2-a799c01f7a57","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190428_Delelottol_lezarjak_a_fel_Belvarost","timestamp":"2019. április. 28. 08:12","title":"Délután lezárják a fél Belvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","shortLead":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","id":"20190429_telsa_model_x_rendorautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3342732-eb0b-4177-be71-14db707dc07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_telsa_model_x_rendorautok","timestamp":"2019. április. 29. 12:24","title":"Szolgálatba állt a legnagyobb Tesla rendőrautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a \"kéréssel\" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét.","shortLead":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat...","id":"20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9badbc-3668-4beb-9ff2-48dec7623038","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","timestamp":"2019. április. 29. 06:30","title":"Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.","shortLead":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is...","id":"20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212d6817-d681-4e68-a9d4-d3915bf60d99","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","timestamp":"2019. április. 27. 18:30","title":"Úgy csergettek a csikósok, hogy belereccsent a Hortobágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]