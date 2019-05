Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni kezdték, az önjelölt sofőr összetörte a másfél hetes Mercedes buszt.","shortLead":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni...","id":"20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462fb680-c6bd-48d7-8ba8-3db0d40c75ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","timestamp":"2019. május. 02. 15:20","title":"Ezúttal Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt, üldözés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci életében készültek. ","shortLead":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci...","id":"20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fb7e8-f17c-4b93-8c1c-153e4f63501c","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","timestamp":"2019. május. 02. 10:52","title":"Előkerült a haldokló Leonardo da Vinci eddig ismeretlen portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől aktuális Bartók Béla zenéje, és az őszinte görög tragédia miért passzol jobban a jelenkorhoz, mint a barokk közönséghez? A Budapesti Fesztiválzenekar karmesterével és vezetőjével beszélgettünk, és kiderült, hogy rendkívül elfoglalt ember létére Fischer Iván néha még unatkozik is. ","shortLead":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől...","id":"20190502_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0788b1ff-84f4-4989-aad5-f9f08a1057f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. május. 02. 11:30","title":"Fischer Iván: Az elmúlt koncertek élményét kidobja az agyam egy limbóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]