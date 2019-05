Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","shortLead":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","id":"20190502_chicago_lezaras_kisauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a2ef1-bbf0-4ab6-8f88-d82d1f5e88b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_chicago_lezaras_kisauto","timestamp":"2019. május. 02. 14:12","title":"Gyanús kisautó miatt zártak le egy chicagói utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz termés miatt minden eddiginél kisebb napi étel-fejadagot kapnak jegyre a diktatúra lakói. Az ENSZ mérte fel az országot az élelmezés terén, a végeredmény elképesztő, a családok évente párszor jutnak húshoz.\r

\r

","shortLead":"A rossz termés miatt minden eddiginél kisebb napi étel-fejadagot kapnak jegyre a diktatúra lakói. Az ENSZ mérte fel...","id":"20190503_Napi_30_deka_etel_jar_egy_eszakkoreainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a8551a-35fb-404d-9dfe-b474519d42d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Napi_30_deka_etel_jar_egy_eszakkoreainak","timestamp":"2019. május. 03. 15:08","title":"Napi 30 deka étel jár egy észak-koreainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek nyilvánította a Fővárosi Ítélőtábla az állami Eximbank Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződését. A tulajdonos Nobilis Kristóf nagyvállalkozó mégis nyerhet, a pénzintézet pedig sokat veszíthet az ügyön.","shortLead":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek...","id":"20190502_nobilis_kuria_eximbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53948d08-17b3-4e2d-86fd-b493243b763b","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_nobilis_kuria_eximbank","timestamp":"2019. május. 02. 20:00","title":"Nobilis pert vesztett az állami Eximbankkal szemben, mégis milliárdot bukhat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","shortLead":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","id":"20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef83ffa2-33c5-4903-9fa8-53561a537b63","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","timestamp":"2019. május. 03. 20:46","title":"Újratárgyalná a lisszaboni szerződést Sebastian Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","shortLead":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","id":"20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19774325-06bd-4495-8266-83253cea0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","timestamp":"2019. május. 02. 15:22","title":"Ronaldo megrendelte a világ legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e heti HVG ad közre.\r

\r

","shortLead":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e...","id":"20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f316f663-a92b-409e-abed-dd3a608df24e","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","timestamp":"2019. május. 02. 12:29","title":"Bumm, a fejbe – sikerrel sulykolta üzenetét a Fidesz a néppárti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]