[{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel ezelőtt a Shadow Brokers nevű hackercsoport bejelentette, nála van a lista azokról a nem ismert sebezhetőségekről, amelyeken keresztül egy hacker képes bejutni egy számítógépbe. Most már azt is sejteni, honnan volt meg neki az adatbázis.","shortLead":"Két évvel ezelőtt a Shadow Brokers nevű hackercsoport bejelentette, nála van a lista azokról a nem ismert...","id":"20190507_kina_kemkedes_buckeye_shadow_brokers_nsa_nemzetbiztonsagi_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa7dade-885e-4bc7-9099-32586ccf6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_kina_kemkedes_buckeye_shadow_brokers_nsa_nemzetbiztonsagi_ugynokseg","timestamp":"2019. május. 07. 13:33","title":"Kína lophatta el az NSA titkos fegyverét, ami aztán a WannaCry vírus támadásához vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az öreg házak vízvezetékeinek cseréje lenne a legjobb megoldás a vizek ólomtartalmának csökkentésére, ám erre az Európai Unió nem ad pénzt. A helyzeten ráadásul nemhogy javít, de még ront is, ha egy-egy lakó dönt a felújítás, így a rendszer megbontása mellett.\r

","shortLead":"Az öreg házak vízvezetékeinek cseréje lenne a legjobb megoldás a vizek ólomtartalmának csökkentésére, ám erre...","id":"20190507_Olomveszely_Otthon_melege_helyett_tiszta_vizet_a_poharba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab6043-08df-4227-9dad-f908d59081cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Olomveszely_Otthon_melege_helyett_tiszta_vizet_a_poharba","timestamp":"2019. május. 07. 14:10","title":"Ólombomba ketyeg a régi ivóvízrendszerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","shortLead":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","id":"20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559eae4-bf83-4046-9236-940dd7918447","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","timestamp":"2019. május. 06. 13:36","title":"Meztelenül rohant ki a dunaszerdahelyi kórházból az utcára egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","id":"20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89e7352-5292-43cd-a42c-283f3b7a3312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 06. 14:33","title":"Különleges kijelzőn dolgozik a Samsung, \"eltűnhet\" a szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel csak azt jelezte, hogy tovább távolodik.","shortLead":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel...","id":"20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9498b3-e72a-45ae-a1d8-8d794c18e988","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 07. 05:28","title":"A legerősebb német kormánypárt elnöke szerint a Fidesz ki fog lépni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről Palkovics László miniszter, és például arról beszélt, hogy míg Kínában a mesterséges intelligenciával dolgoznak, itthon azon vitatkozunk, hogy a középiskolai diákoknak legyen-e megfelelő idegennyelv-tudása. ","shortLead":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről...","id":"20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15aaece6-d6c9-4540-9546-468cc0115e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","timestamp":"2019. május. 06. 13:50","title":"Palkovics az MTA-n: A tudomány szabadsága benne van az Alaptörvényben, nem kell aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek Gázába juttatásának felelősét - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek...","id":"20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b9f334-956d-4e31-b329-b1a9d620c775","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","timestamp":"2019. május. 05. 16:53","title":"Izrael újrakezdte a célzott kivégzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]