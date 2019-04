Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","shortLead":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","id":"20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41143c4-fe80-422b-a14f-f237e6abbe23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","timestamp":"2019. április. 08. 10:23","title":"Fákat vágnak ki a IX. kerületben, rendőrt hívtak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","shortLead":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","id":"20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe7fff-c1ee-44e5-8b42-5a578932bd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","timestamp":"2019. április. 09. 10:35","title":"A használt lakást vásárlók kétharmada felvenné a csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","id":"20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15927f-5aa1-4ab7-ad5f-b592c0a31181","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","timestamp":"2019. április. 08. 20:55","title":"Trump menesztette a titkosszolgálat igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","shortLead":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","id":"20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f85dbb0-1002-450f-b7c2-f5977ac662c6","keywords":null,"link":"/sport/20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","timestamp":"2019. április. 07. 21:50","title":"A magyar vízilabda-válogatott nyerte a férfi Európa Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","shortLead":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","id":"20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d2ec2-2656-495e-955f-a3a40a030922","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 08. 15:50","title":"Percenként 2 millió forint hitelt vettek fel tavaly a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen. Ezen kívül semmi külső jele (legalábbis színben) nem volt annak, hogy mi lesz május 26-án – a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató...","id":"20190407_Europa_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c4032-3e2d-4600-b019-7f21ca3dfa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Europa_kiado","timestamp":"2019. április. 07. 18:00","title":"Európa kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de úgy tűnik, stratégiát vált a tavaly ősszel visszatérő márka: a kisebb képernyős The Palmot elsődleges telefonként is árulni kezdik.","shortLead":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de...","id":"20190408_the_palm_androidos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec3fca-1e58-4325-9f6e-a83171482429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_the_palm_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 08. 09:03","title":"Ez lehet az álommobil azoknak, akik kisebb telefonra vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]