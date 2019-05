Királyi látogatással kényezteti rajongóit a Downton Abbey mozifilm

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","shortLead":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","id":"20190521_katalizator_lopas_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8bd08d-c6ff-4200-b785-82743265e5d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_katalizator_lopas_auto","timestamp":"2019. május. 21. 13:24","title":"Sorra vágta ki az autók katalizátorait több magyar városban egy férfi, most letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs rendszerének fejlesztésével.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs...","id":"20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0189371-5474-4cb3-8c47-6df91803e1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","timestamp":"2019. május. 21. 18:03","title":"Már ősszel jöhet a Huawei operációs rendszere, ami leváltja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid, de kemény üzenettel jelzett Iránnak Trump. ","shortLead":"Rövid, de kemény üzenettel jelzett Iránnak Trump. ","id":"20190520_Trump_a_Twitteren_fenyegette_meg_Irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08ccfb-8912-4ed3-aa33-ccb5ac62a2c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Trump_a_Twitteren_fenyegette_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 20. 05:44","title":"Trump a Twitteren fenyegette meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is létesítenek. ","shortLead":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is...","id":"20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd39bd-6390-4b82-b957-4d91ea923d8b","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","timestamp":"2019. május. 21. 19:24","title":"Kerteket telepítenének egy bezárt szénbányába Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","shortLead":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","id":"20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e183eddb-22e2-4460-b4ed-79f551994589","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","timestamp":"2019. május. 20. 15:08","title":"Gond van a Molnál, nem jön kőolaj Ukrajna felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","shortLead":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","id":"20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84751c-86dc-4beb-b55c-b493c54f9fb1","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 09:23","title":"Közel háromszáz Alitalia-járatot töröltek sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","shortLead":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","id":"20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800608f-aac8-4756-85f9-090c8e8d867e","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","timestamp":"2019. május. 20. 12:09","title":"Nem kötött vádalkut, évekig tartó perre készül Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]