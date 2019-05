Az elmúlt 5 évben a Sárkányjárgány, a Pizsamátor és az Űrdöngölők című dalos mesekönyvek, valamint a Hóváró című kislemez számos családban váltak „házi kedvencekké”. Nem csak a gyerekek, de a szülők és nagyszülők is a zenekar rajongóivá váltak, s a koncerteken családi táncoldák alakulnak a funky-s, diszkós, latinos, jazz-es lüktetésekre.

Rutkai Bori nem „csak” énekesként, dalszerzőként és szövegíróként jegyzi az albumokat, hanem képzőművészként is. A lemezek elválaszthatatlan párjaként megjelenő könyvek Bori színpompás, ugyanakkor barátságos, kedves képi világát tükrözik. Festményei, illusztrációi a zenével és a dalversekkel együtt kalandos, gazdag, színes, burjánzó mesevilágot, „Boriverzumot” alkotnak. Ez a kreatív szemlélet jelenik meg a zenekar videoklipjeiben is, melyek szintén Bori ötleteiből születnek, a koncerteken pedig saját kezűleg horgolt bábjaival kelti életre a Rutkai Bori Banda varázslatos fantáziabirodalmát.

Bori vidám, szellemes dalszövegei tobzódnak a nyelvi játékokban, ritmikus lírában, a zenekar közös munkájából születő dallamok pedig leírhatatlanul sokféle hangulattal, stílussal és stílusjátékkal csalogatják a hallgatóságot. Az Űrdöngölők albumon számos kíváló vendégénekes és -zenész is közreműködött. Többek között Sena Dagadu (Irie Maffia), Mező Misi (Magna Cum Laude), sőt Hajdú B. István sportriporter hangja is hallható az egyik nótában.

S hogy kik is azok az Űrdöngölők? Űrbéli varázslények, táncoslábú ufók, akik az Űrcsűr Diszkóban járják a robotfalvi trappolósra, a fánkitáni rugózós guminótákra, a Qpi-szigetek varázsénekeire és dzsungelszerenádokra. De nem csak ők, hanem az univerzum többi lakója is velük tart a mulatságban. Régi barátok is megjelennek, a Sárkányjárgány és a Pizsamátor könyvekből ismert Békalepke és Nyúl Ubul új cimborájukkal, az Űrheringgel keringenek a Zsebtenger partján fényeskedő diszkó felé, ahol éjjelente Dj Bácsi pörgeti világraszóló lemezeit.