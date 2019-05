Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","shortLead":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","id":"20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496c445-1002-4327-86be-249731c31d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","timestamp":"2019. május. 24. 19:12","title":"Barátság kőolajvezeték: szakértők szerint nagyobb a baj, mint gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön is biztosítsa – közölte a testület sajtószolgálata.","shortLead":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat...","id":"20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e7c16c-613a-432e-ae9c-12b0938c2c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","timestamp":"2019. május. 25. 09:38","title":"Elfogadták az új EU-s drónszabályokat, 2020-tól mindenkire vonatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt kérték politikusok, politikusoktól.","shortLead":"Ezt kérték politikusok, politikusoktól.","id":"20190523_noi_csucsvezeto_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b404bf7e-bdca-48a2-97ce-a1fa692f28d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_noi_csucsvezeto_eu","timestamp":"2019. május. 23. 21:48","title":"Legalább az egyik csúcsvezető legyen nő az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen finanszírozza a tanulmányaikat.","shortLead":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen...","id":"20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324aa8-3a6c-4f99-9a5b-9825472b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","timestamp":"2019. május. 24. 10:39","title":"Tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a külföldi egyetemistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

