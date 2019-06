Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e875507e-2f07-4ad4-a34b-f5557119333f","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"A munkaerőpiac változásai nemcsak a munkavállalókat, de a munkáltatókat is egyre nagyobb kihívások elé állítják. A vállalati képzés fontosságáról Nyisztor Józsefet, a munkaerőfejlesztés szakértőjét, a Training360 Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.","shortLead":"A munkaerőpiac változásai nemcsak a munkavállalókat, de a munkáltatókat is egyre nagyobb kihívások elé állítják...","id":"20190603_A_sikeres_vallalati_strategia_kotelezo_eleme_a_folyamatos_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e875507e-2f07-4ad4-a34b-f5557119333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960218-5853-4be7-8509-47d24c2fabca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190603_A_sikeres_vallalati_strategia_kotelezo_eleme_a_folyamatos_kepzes","timestamp":"2019. június. 03. 11:30","title":"„A sikeres vállalati stratégia kötelező eleme a folyamatos képzés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f07f9-688e-4f82-b5bc-092925dc4676","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","timestamp":"2019. június. 01. 20:43","title":"Megint gyűlöget az ötös lottó nyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos és egyenlő hozzáférést piacaihoz.\r

\r

","shortLead":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos...","id":"20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99883f-992c-4b74-a8d7-fd4cc8816aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","timestamp":"2019. június. 02. 15:07","title":"Újabb országgal kezd kereskedelmi háborúba Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről azt tartották, túlságosan érzelmi lények, és jobban megviselik őket a hormonokhoz köthető hangulatváltozások, mint a hímeket.","shortLead":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről...","id":"20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9a31cd-1640-43d7-8577-5f25b7487015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Csak hím állatokkal végeztek kísérleteket a nőket érintő idegtudományi kérdésekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai, különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet.","shortLead":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították...","id":"20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c192901-b49f-4c40-8dd8-ace1f64d36e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","timestamp":"2019. június. 02. 14:03","title":"Különleges zenével serkenthető a koraszülöttek agyának fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel a figyelmet. A helyzet Európa-szerte rejt magában veszélyeket.","shortLead":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel...","id":"20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d10c25-0839-4f12-9b10-9162486ecfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","timestamp":"2019. június. 01. 20:03","title":"Megugrott a mumpszosok és kanyarósok száma Angliában, járványtól tartanak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]