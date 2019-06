Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen lövéseket véltek hallani, a kialakult tülekedésben sokan megsérültek.","shortLead":"Többen lövéseket véltek hallani, a kialakult tülekedésben sokan megsérültek.","id":"20190609_Panik_tort_ki_a_washingtoni_melegfelvonulason_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff04dae-d888-4860-bb53-a8ec278cb377","keywords":null,"link":"/elet/20190609_Panik_tort_ki_a_washingtoni_melegfelvonulason_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Pánik tört ki a washingtoni melegfelvonuláson, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","shortLead":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","id":"20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20340978-3005-4215-903e-d99c1c7f79a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","timestamp":"2019. június. 09. 17:10","title":"Jön a házhoz szállítás új szintje: a hűtőbe teszi az ételt a futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett parasportoló-próbababák is a boltba kerültek, a nagy tetszéssel fogadott újítás célja, hogy közvetítse a cég üzenetét: a sport mindenkié.","shortLead":"Extraméretet viselő próbababák jelentek meg a Nike sportruházatgyár legnagyobb londoni üzletében. A ducik mellett...","id":"20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5913a4b-4f24-4146-a12b-05f547f95e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ab5bb-45c4-4da2-85df-b560ccf46310","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Duci_probabakakkal_ujit_a_Nike","timestamp":"2019. június. 09. 10:29","title":"Duci próbababákkal újít a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben a havi átlagkereset alig 3-4 ezer forint volt. Évtizedekig azért dolgoztak, hogy nagy, nemzetközi maffiát hozzanak létre, de a terv - egyebek között a nyelvtudás hiányában - megbukott. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, vendégünk a Maffiózók mackónadrágban című könyv szerzője, Dezső András, és Bezsenyi Tamás kriminológus.","shortLead":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben...","id":"20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0265bd3f-13f5-4627-9345-1bc59b228b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","timestamp":"2019. június. 08. 20:00","title":"Fülke: Akik meggazdagodtak az alvilágban, a legális gazdaságban is sokra vitték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0382b2c4-bd03-4979-b0f0-b13afc397988","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","timestamp":"2019. június. 09. 19:15","title":"Ön egészségesen él? Olvassa el ezt, és gondolja át újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]