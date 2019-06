Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190605_zivataros_lesz_a_csutortok_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b7701c-10e6-4e56-a1c3-db630ca11101","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_zivataros_lesz_a_csutortok_is","timestamp":"2019. június. 05. 20:23","title":"Zivataros lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett pénzintézetek, megfelelve a vonatkozó uniós irányelvnek, világosan és érthetően fogalmazták-e meg a folyósítási árfolyamot rögzítő feltételeket – közölte döntését az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága szerdán.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett...","id":"20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6424de1-896a-4b6b-806a-5c47f9234ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","timestamp":"2019. június. 05. 16:08","title":"Devizahitelesek: visszadobta a labdát Budára az EU bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. 