[{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","shortLead":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","id":"20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa7cc5-492b-4736-8861-aa2882de1f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","timestamp":"2019. június. 17. 06:45","title":"Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","shortLead":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","id":"20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dde29f-7b55-4ec1-aecf-3eae219cfc03","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","timestamp":"2019. június. 15. 17:31","title":"Borsos árakkal, de kiváló minőséggel indul a nyár a balatoni strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","id":"20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e3abf-cea8-4d89-83bf-30ba343a39de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","timestamp":"2019. június. 16. 15:59","title":"Három autó ütközött össze Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták magyarországi főhadiszállásukat. A felvételeket Zámbó László készítette, aki Trabantjában ücsörögve várta, hogy megörökíthesse azt, amire az ország évtizedekig várt.","shortLead":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták...","id":"20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8469efd-f306-4741-a64f-9996b75aa533","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 21:25","title":"Videó: Így hagyta el az utolsó szovjet katona a budapesti főhadiszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van egy másik módja is az iskolán kívüli tanulásnak és azt nem is bolygatnák.



","shortLead":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van...","id":"20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e430606-0553-4820-ada7-608e6b73b4d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","timestamp":"2019. június. 15. 17:59","title":"Még sincs akkora dráma? Van egy láthatatlan magántanulóság, és az egyelőre marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung Kong magánegyetem professzora, akinek kutatási területe a társadalmi gének örökítőereje a totalitárius rendszerekben. Interjú.","shortLead":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung...","id":"201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d346ef-4dac-40b9-9c8a-4e49d8f3db0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","timestamp":"2019. június. 16. 12:30","title":"\"Magyarország nincs túl jól eleresztve demokratikus génekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Theresa May ezzel is modernizáló politikához kötné utódját.","shortLead":"Theresa May ezzel is modernizáló politikához kötné utódját.","id":"20190617_Kikepezik_az_angol_es_walesi_tanarokat_a_mentalis_betegsegek_felismeresere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccd93e4-8eb9-4f85-b1fa-b2fbd1713379","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Kikepezik_az_angol_es_walesi_tanarokat_a_mentalis_betegsegek_felismeresere","timestamp":"2019. június. 17. 15:08","title":"Kiképezik az angol és walesi tanárokat a mentális betegségek felismerésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók biztosan örülhetnek.","shortLead":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók...","id":"20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbc8a6e-6b56-4353-b58f-4bae4836d0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. június. 16. 15:45","title":"570 milliárd forintot már most elköltött a Volkswagen a dízelbotrány miatt jogászokra, és messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]