[{"available":true,"c_guid":"a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták magyarországi főhadiszállásukat. A felvételeket Zámbó László készítette, aki Trabantjában ücsörögve várta, hogy megörökíthesse azt, amire az ország évtizedekig várt.","shortLead":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták...","id":"20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8469efd-f306-4741-a64f-9996b75aa533","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 21:25","title":"Videó: Így hagyta el az utolsó szovjet katona a budapesti főhadiszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","shortLead":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","id":"20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac0e601-0145-456d-a845-5779fb214de3","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","timestamp":"2019. június. 16. 13:25","title":"Leszakad az ég, riasztást adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","shortLead":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","id":"20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458cc-2e86-4da1-a624-94c5be5988d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","timestamp":"2019. június. 17. 12:09","title":"Múzeumba kerül a Donald Trumpon gúnyolódó lufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","shortLead":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","id":"20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45f0d61-8393-445c-9ebb-b8295408c6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","timestamp":"2019. június. 17. 11:26","title":"Áramütés ért egy villamosvezetőt a 4-es, 6-os ideiglenes végállomásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket két hétvégére szállodába.","shortLead":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket...","id":"20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0cbd18-bff9-413d-810e-e9b71c151846","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","timestamp":"2019. június. 17. 11:06","title":"Túl hangos volt a felújítás, a Deutsche Bahn szállodai szobát vett ki egy házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van egy másik módja is az iskolán kívüli tanulásnak és azt nem is bolygatnák.



","shortLead":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van...","id":"20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e430606-0553-4820-ada7-608e6b73b4d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","timestamp":"2019. június. 15. 17:59","title":"Még sincs akkora dráma? Van egy láthatatlan magántanulóság, és az egyelőre marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","shortLead":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","id":"20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139c666-73cc-4e50-9f90-6002f22cb51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","timestamp":"2019. június. 17. 10:42","title":"Másik cég túrta ki a corvinos tetőmozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]