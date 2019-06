Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján debütáló alkotás, a No Box For Me.

Hiánypótló film jelent meg a Human Rights Watch eemberi jogi szervezet New York-i filmfesztiválján: a No Box For Me négy francia interszexuális fiatal életébe enged betekintést, hogy a közönség is megismerhesse, milyen stigmákkal kell éljenek azok, akik biológiai okokból tartoznak a „harmadik nemhez”.

Az interszexualitás nem szexuális orientációt, hanem egy veleszületett állapotot jelöl: az interszexuális emberek, mint ahogy a név is jelzi, a két hagyományos nem közé esnek, azaz elsődleges nemi jellegeik egyik csoportba sem sorolhatók. Nem sorolható tehát a „gender-témába” a kérdés. Az ENSZ emberi jogi tanácsa szerint egyébként a Föld lakosságának 1,7 százaléka születik interszexuális nemi jegyekkel.

Az így világra jött gyerekek gyakran még kiskorukban esnek át nemi műtéteken, melyet később, ahogy a filmben is látható, nagyon nehezen dolgoznak fel.

A rendező, Floriane Devigne szerint veszélyes egy ilyen filmet leforgatni, mert félő, hogy csak ráerősít a meglévő előítéletekre. A film egyik főszereplője a 25 éves Deborah, aki maga is interszexuális és egyetemi disszertációját írja a témáról. A három éven át forgatott filmben a négy fiatal először találkozik hozzájuk hasonló helyzetben lévőkkel.

Devigne szerint a dokumentumfilm jó lehetőség arra, hogy a nézők megértsék: az interszexuális emberek is „normálisak”, karaktereikkel pedig igenis lehet azonosulni.

