[{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b44dc00-f4a5-4f0b-8dcd-8737915d5229","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","timestamp":"2019. június. 18. 12:13","title":"\"Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgurult\" – kijött egy új Koncz Zsuzsa-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött, így Belénessy Csaba 98 ezer forintos lakbér fejében él a 118 négyzetméteres önkormányzati lakásban. A közmédia egyik vezetőjéből lett tanácsadó egy XII. kerületi lakást adott a történelmi várfalnál található műemlék lakásért. Utoljára az igazságügyi miniszter EP-kampányát segítette.","shortLead":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött...","id":"20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a707-26d3-4588-9c0c-fabd9a84cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","timestamp":"2019. június. 18. 13:05","title":"A volt MTI-vezér \"történelmi kötődésből\" él exkluzív bérlakásban a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","shortLead":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","id":"20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06954738-4dca-48fd-a068-04f12257003f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","timestamp":"2019. június. 18. 15:28","title":"Ha van fölös 4 milliója, most vehet magának egy tuktukot Vajna Tímeától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","shortLead":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","id":"20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6080b65-fda1-4234-a649-2532e582ef5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","timestamp":"2019. június. 19. 10:38","title":"Nem lehet a három csík az Adidas védjegye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért.","shortLead":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red...","id":"20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5979ea-ca89-48f9-9476-2bb25585b843","keywords":null,"link":"/sport/20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Az Arsenal is akarja a magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]