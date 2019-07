Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert érintetlenül a hóban, miután egy fiatal házaspár elvesztette azt.","shortLead":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert...","id":"20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87efb247-bb7a-4857-8b6d-d11b7eb48d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","timestamp":"2019. július. 03. 10:33","title":"8 hónapig hevert a hóban az elvesztett karikagyűrű, de a modern technikának hála visszakerült a tulajdonosához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e8cb2-717e-4656-b23e-dbf072925fc9","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Babaváró támogatás kivételes lehetőség, hiszen elég egyetlen gyermeknek megszületnie július 1. után ahhoz, hogy kamatmentes legyen a teljes futamidő alatt. Ráadásul a második gyermek megszületését követően elengedik a fennálló tőketartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes még fennálló összeget. Ennek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor a Babaváró hitellel drágábban jövünk ki végül, ugyanis néhány támogatás a Babaváró esetében nem használható fel. ","shortLead":"A Babaváró támogatás kivételes lehetőség, hiszen elég egyetlen gyermeknek megszületnie július 1. után ahhoz...","id":"20190703_Ot_helyzet_amikor_nem_a_Babavaro_hitel_a_legjobb_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735e8cb2-717e-4656-b23e-dbf072925fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b8a051-7897-470a-ad98-b01b1f824772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Ot_helyzet_amikor_nem_a_Babavaro_hitel_a_legjobb_megoldas","timestamp":"2019. július. 03. 06:50","title":"Öt helyzet, amikor nem a Babaváró hitel a legjobb megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a funkciót bekapcsolva adott esetben olyan érzésünk lehet tolatás közben, mintha az autónk egy felülről tekintett apró Matchbox lenne.","shortLead":"Ezt a funkciót bekapcsolva adott esetben olyan érzésünk lehet tolatás közben, mintha az autónk egy felülről tekintett...","id":"20190703_360_fokos_kamera_autoba_mit_tud","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcae7b-92ad-4de9-9b53-81d8ea9b741c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_360_fokos_kamera_autoba_mit_tud","timestamp":"2019. július. 03. 12:00","title":"High-tech autós magasles: mit tudnak a 360-as kamerák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le a gépekről.","shortLead":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le...","id":"20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805b8d94-f141-400b-b4bb-cdf5a4f49fb2","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 02. 17:38","title":"Lekapcsolják a gépekről a férfit, aki 2008 óta van vegetatív állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggasztóan hiányos személyi és erősen leromlott tárgyi feltételekkel, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint kellő kontroll nélkül nevelkednek a gyermekek a budapesti Esze Tamás Gyermekotthonban az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint.","shortLead":"Aggasztóan hiányos személyi és erősen leromlott tárgyi feltételekkel, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése...","id":"20190702_esze_tamas_gyermekotthon_ombudsman_szekely_laszlo_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eeefdb-ae7f-4de0-83d6-8a1cd274aeca","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_esze_tamas_gyermekotthon_ombudsman_szekely_laszlo_jelentes","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Lelakott otthon, dohányzó gyerekek, iskolakerülés – lesújtó értékelés az ombudsmantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás hamis vád miatt. ","shortLead":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás...","id":"20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee72b36-e3c7-437b-bb9d-5124e041f709","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","timestamp":"2019. július. 03. 18:55","title":"Felmentették a férfit, aki feljelentette a nagykanizsai javítóintézet vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]