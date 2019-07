Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan sor kerülhet, és a dél-koreai gyártó akár meg is előzheti a Huaweit.","shortLead":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan...","id":"20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f9621-efca-43e4-a80c-01cf6dce2cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","timestamp":"2019. július. 02. 14:03","title":"Még nem is árulják a Galaxy Foldot, de már újabb Samsung összehajtható telefonokról hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja színpadra. A darabot július 6-án mutatják be Fischer Ádám vezényletével.","shortLead":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja...","id":"20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfac90-a2ca-4dcc-9303-96a555c2e91c","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","timestamp":"2019. július. 03. 12:06","title":"Együtt dolgozik Fischer Ádám Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","id":"20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1f84c-90a9-42e7-80d3-ae0239f587ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","timestamp":"2019. július. 02. 11:21","title":"200 kilométeres hatótávú és 8 millió forintos a Honda cuki villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","shortLead":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","id":"20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f77170-1d92-4616-91c3-be16720c437d","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","timestamp":"2019. július. 02. 11:53","title":"Jön az újabb nagy átszervezés a busztársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember kimarad a MacBook munkálataiból. ","shortLead":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember...","id":"20190701_jony_ive_apple_macbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b165e-5945-495e-8aa6-112736d2ad2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_jony_ive_apple_macbook","timestamp":"2019. július. 01. 18:03","title":"Mi lett volna, ha nem Jony Ive tervezi az Apple laptopjait? Lehet, hogy épp ez – kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]