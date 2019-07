Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról szóló videójukat.","shortLead":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról...","id":"20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a3ef1d-537c-4acf-aaf6-d2a21701ebd2","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","timestamp":"2019. július. 13. 18:37","title":"Gyűlöletkeltő a PS Pride-ról készült videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Francia kutatók szerint az online videófogyasztás óriási terhet ró a környezetre, és ez csak egyre rosszabb lesz.","shortLead":"Francia kutatók szerint az online videófogyasztás óriási terhet ró a környezetre, és ez csak egyre rosszabb lesz.","id":"20190712_szen_dioxid_kibocsatas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13652c35-a9c3-45bd-a035-60c3c7082416","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_szen_dioxid_kibocsatas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 12. 18:33","title":"Annyi szén-dioxidot termel az online pornófogyasztás, mint egész Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","shortLead":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","id":"20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96f6a7c-1b04-4de0-841e-4033f1442d85","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","timestamp":"2019. július. 14. 16:05","title":"Lelőtték gyújtóbombákat dobáló férfit Tacomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok viszont már elfogadják, a bitcoin tulajdonosok száma világszerte ötven millió körül jár, a kriptopénz piac egésze dinamikusan fejlődik. Ráadásul közel két év pangás után az árfolyam ismét emelkedik, június végén már a tízezer dolláros, lélektani határt is újra átlépte. A kriptopénzek, és a blokklánc technológia térnyerése mára megállíthatatlanná vált, ezért érdemes megismerkednünk a jelenséggel. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának első cikkét olvashatják.","shortLead":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok...","id":"20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a2ea7-07db-42e1-ab2f-14c0e680d0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","timestamp":"2019. július. 14. 10:00","title":"400 millió dollárnyi bitcoin tranzakció kevesebb, mint 700 forint költséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23feece9-1fa5-47a1-b042-ae9a423bdec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különleges megoldást választottak a probléma megoldásához. ","shortLead":"Különleges megoldást választottak a probléma megoldásához. ","id":"20190712_Ismeri_a_viccet_hogyan_oldja_meg_a_magyar_rendor_a_kupakkihivast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23feece9-1fa5-47a1-b042-ae9a423bdec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45e7986-463a-44ac-9282-9c961cf61937","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ismeri_a_viccet_hogyan_oldja_meg_a_magyar_rendor_a_kupakkihivast","timestamp":"2019. július. 12. 19:35","title":"Ismeri a viccet, hogyan oldja meg a magyar rendőr a kupakkihívást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai Bizottság élére. ","shortLead":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai...","id":"20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb44af6-8971-47d1-83c4-337bb886e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","timestamp":"2019. július. 12. 17:54","title":"Orbán támogatja von der Leyen jelölését, az EP-képviselők egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták el az országot.\r

","shortLead":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták...","id":"20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d2a377-70de-435b-a289-a52ec9136657","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2019. július. 12. 19:09","title":"Tíz amerikai városban megkezdik az illegális migránsok kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]