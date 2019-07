Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","shortLead":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","id":"20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b27d3-b185-481b-8396-431b9c869358","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","timestamp":"2019. július. 19. 08:48","title":"Tom Cruise megint vadászgépre száll: itt az új Top Gun magyar előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. 