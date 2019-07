Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondícionáló berendezést.","shortLead":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondícionáló...","id":"20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c005e-dce8-4047-ba7f-898037375032","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","timestamp":"2019. július. 22. 10:36","title":"Ugyanazt a klímát kötötte vissza a MÁV Szobon, amelyiket korábban lekapcsoltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","shortLead":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","id":"20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0aff2d-2368-4369-9c85-f4e89dca021f","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","timestamp":"2019. július. 22. 09:42","title":"György hercegnek nagyon jól áll a hiányzó tejfog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","shortLead":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","id":"20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef1978-f165-4ebb-be7a-98f7641d5898","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","timestamp":"2019. július. 21. 09:58","title":"Szenzációs idővel nyitott Hosszú Katinka a vizes vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.","shortLead":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által...","id":"20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c124b-9e2c-4460-9cf2-5437dd0a3c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","timestamp":"2019. július. 20. 14:58","title":"Csak Zelenszkij győzelmének aránya kétséges az ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","shortLead":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","id":"20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240d018-da5f-4610-a6b2-3e82d9869428","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","timestamp":"2019. július. 21. 16:14","title":"Ferenc pápa: rendkívüli álmot valósított meg az első holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","id":"20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c12c-1852-4861-91ae-534e9548c788","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","timestamp":"2019. július. 21. 10:51","title":"Helikopterről foglalták el az iráni kommandósok a brit tankert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","shortLead":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","id":"20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3aa28-bb7b-4408-abc9-cb109b7330ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","timestamp":"2019. július. 21. 14:52","title":"Tarantino nem bír magával, sorozatot tervez az új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci elemzések. A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]