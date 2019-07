Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé.","shortLead":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti...","id":"20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a9c2b-b330-421f-8f55-00b7f69f17a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","timestamp":"2019. július. 22. 13:03","title":"Új remény csillant fel a hallásukat vesztett emberek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás ítéletet hozott: rábólintottak a Ripost.hu fellebbezésére. A pernyertesség szempontjából így döntetlenre végződött ez a jogi csata, amit a diáklány ügyvédje több mint furcsának tart. Viszont ez nem változtat azon, hogy elindítják a pereket sérelemdíjért mindegyik, a karaktergyilkosságban résztvevő lap ellen.\r

","shortLead":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás...","id":"20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac718-f739-4fe5-a12d-55922021de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","timestamp":"2019. július. 23. 10:27","title":"Döntetlen: a Nagy Blankát mocskoló kormánylap mellé állt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ee120-9521-4135-82e1-eab905b5c2ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni arról, milyen tengeralattjárót épít Észak-Korea, de a jelek egy irányba mutatnak.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni arról, milyen tengeralattjárót épít Észak-Korea, de a jelek egy irányba mutatnak.","id":"20190723_tengeralattjaro_kim_dzsongun_ballisztikus_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482ee120-9521-4135-82e1-eab905b5c2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec7c16-6923-4da9-9f60-9e6d8b2cac61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_tengeralattjaro_kim_dzsongun_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Titokzatos tengeralattjáró mellett fotózták Kim Dzsong Unt, és ez nem jó hír a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új videóklip a napokban jelent meg. Péterfy Bori és Baranyai Dániel Eckü mesélt a dalszerzés és a különleges, mobiltelefonnal forgatott klip kulisszatitkairól. Interjú. \r

","shortLead":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új...","id":"samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ab93c-a642-426b-af89-cb2ad252cf8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","timestamp":"2019. július. 22. 14:30","title":"\"Egy jópofa, fülledt, kísérletező dal született\" - Péterfy Bori összeállt Ecküvel - videóklip!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyarnak majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány területen vannak már konkrét javaslatok az új szakstruktúráról.","shortLead":"Néhány területen vannak már konkrét javaslatok az új szakstruktúráról.","id":"20190723_Kiszivarogtak_az_elso_reszletek_mire_cserelhetik_le_az_OKJt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8386b9b0-ee5d-4bd4-bd0d-0c6bba9bffa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Kiszivarogtak_az_elso_reszletek_mire_cserelhetik_le_az_OKJt","timestamp":"2019. július. 23. 09:34","title":"Kiszivárogtak az első részletek, mire cserélhetik le az OKJ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]