[{"available":true,"c_guid":"ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés összesen 41 milliárd forint, amihez a magyar állam 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad.","shortLead":"Elindul az úgynevezett E-transzformáció projekt, amelynek keretében új műhely és irodaépület is épül. A fejlesztés...","id":"20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca031a16-c944-470a-a35a-c41c7606b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb9b2d-fc3e-45b7-a79c-78ec8f639402","keywords":null,"link":"/kkv/20190723_Audi_beruhazas_fejlesztes_etranszformacio","timestamp":"2019. július. 23. 11:26","title":"Itt a bejelentés: bővít Győrben az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs...","id":"20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eacdf-a16f-464a-ab28-44c6677397d7","keywords":null,"link":"/sport/20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 22. 12:40","title":"Nagy csata után vb-elődöntős a női pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","shortLead":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","id":"20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc40efd-6825-4d43-8fbc-ef323015580c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","timestamp":"2019. július. 22. 12:10","title":"Mobilozás közben busznak hajtott egy autós Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás ítéletet hozott: rábólintottak a Ripost.hu fellebbezésére. A pernyertesség szempontjából így döntetlenre végződött ez a jogi csata, amit a diáklány ügyvédje több mint furcsának tart. Viszont ez nem változtat azon, hogy elindítják a pereket sérelemdíjért mindegyik, a karaktergyilkosságban részt vevő lap ellen.\r

","shortLead":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás...","id":"20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac718-f739-4fe5-a12d-55922021de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","timestamp":"2019. július. 23. 10:27","title":"Döntetlen: a Nagy Blankát mocskoló kormánylap mellé állt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","shortLead":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","id":"20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3c1fb-2d41-44f8-8a94-c5c2d0095f7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. július. 22. 11:48","title":"Fotó: Most egy keresztben a trélerre tett utánfutót kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]