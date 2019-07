Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad248b1b-d0d3-4424-b7c7-3434307ad89e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kaposfest szervezői részéről kellett némi bátorság, hogy már az elején lefektessék a „nem mindenki fesztiválja” alapszabályt. Vállaltan szűk réteget céloznak meg, a BBC-n közvetítésein keresztül viszont 80-90 millió hallgatóhoz eljutnak. Csakhogy a miniszterelnöki garanciával megszavazott kormányzati támogatás mellett működhet-e a fesztivál a politikától függetlenül? Bolyki Györggyel, a fesztivál igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"A Kaposfest szervezői részéről kellett némi bátorság, hogy már az elején lefektessék a „nem mindenki fesztiválja”...","id":"20190731_A_fesztival_amelyre_mar_akkor_jegyet_vesznek_amikor_meg_a_fellepok_nevet_sem_tudjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad248b1b-d0d3-4424-b7c7-3434307ad89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d16b97-e8e9-4185-84ab-116abb0a2e50","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_A_fesztival_amelyre_mar_akkor_jegyet_vesznek_amikor_meg_a_fellepok_nevet_sem_tudjak","timestamp":"2019. július. 31. 11:08","title":"A fesztivál, amelyre már akkor jegyet vesznek, amikor még a fellépők nevét sem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De aztán kiderült, a netceleb.","shortLead":"De aztán kiderült, a netceleb.","id":"20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0bf31e-ae65-4778-be8c-6a4f8f999f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","timestamp":"2019. július. 30. 09:11","title":"Tarlós először azt hitte, az olimpia bajnok tornász Berki a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben továbbjutott. ","shortLead":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben...","id":"20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e21f67-1313-4c27-b600-2d9c185b22ff","keywords":null,"link":"/sport/20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","timestamp":"2019. július. 30. 21:53","title":"Továbbjutott a Fradi a Valletta ellen a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi akcióterv részeként – három hét telt el, és már jött is a szalonba az autó.","shortLead":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi...","id":"20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126cb1b-2219-4b3a-b3b7-783877b40251","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","timestamp":"2019. július. 31. 10:11","title":"Három hete igényelték, a Herczeg család már meg is kapta az új, hétüléses autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ klímacsúcsára tart.","shortLead":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ...","id":"20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b83bec-c283-453a-8545-b3d51dfea020","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 29. 20:10","title":"Vitorlással megy az ENSZ augusztusi klímacsúcsára Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","shortLead":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","id":"20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93175b01-b0c1-46cb-bc1a-4c5551e77aec","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","timestamp":"2019. július. 31. 07:44","title":"Civileket ért pokolgépes támadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]