[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","shortLead":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","id":"20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c259f-61ed-4035-8c54-3a394e62f3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","timestamp":"2019. július. 29. 16:00","title":"Rendőrségi helikopterrel ment gyárlátogatóba Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak elbúcsúzni tőle, de ez adott neki erőt.","shortLead":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak...","id":"20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed280af-14a2-472b-a5bc-f00ce38cbb87","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","timestamp":"2019. július. 30. 18:46","title":"Vajna Tímea az örökségről: Nem biztos, hogy akár egyetlen fillért is kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5c7ceb-a186-4b65-a084-5104efb1ba00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha ne adják ki a bankkártyaadatokat a neten - figyelmezteti a UPC az ügyfeleit. Feljelentést is tesznek.","shortLead":"Soha ne adják ki a bankkártyaadatokat a neten - figyelmezteti a UPC az ügyfeleit. Feljelentést is tesznek.","id":"20190729_A_UPC_is_megerositette_csalok_vadasznak_a_netezok_bankkartyainak_adataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5c7ceb-a186-4b65-a084-5104efb1ba00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9e7916-8117-4479-b491-813f6b79583b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_A_UPC_is_megerositette_csalok_vadasznak_a_netezok_bankkartyainak_adataira","timestamp":"2019. július. 29. 13:19","title":"A UPC is megerősítette: csalók vadásznak a netezők bankkártyáinak adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c63fa-8830-485d-a12c-182fb816ce9e","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Idén ünnepelték a cég fennállásának 30. évét. Nagyon kevés hazai divatmárka mondhatja el magáról, hogy ennyi ideje, családi vállalkozásként, nyereséggel tartja fent magát, ráadásul a hazai piacból. Az Emporium átvészelte, hogy a textilipari kivitelezés a Távol-Keletre költözött, de a gazdasági válságot, egy devizahitelt, az olcsó kínai és a fast fashion termékek hódítását is.","shortLead":"Idén ünnepelték a cég fennállásának 30. évét. Nagyon kevés hazai divatmárka mondhatja el magáról, hogy ennyi ideje...","id":"20190730_emporium_cegportre_divat_rendszervaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c63fa-8830-485d-a12c-182fb816ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2244b085-6055-48fa-9418-9d2f6b1df8d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_emporium_cegportre_divat_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 30. 12:40","title":"A mindent túlélő magyar divatcég, amely szembemegy a Zarával és a H&M-mel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre, erős szélre figyelmeztet a meteorológia.","shortLead":"Jégesőre, erős szélre figyelmeztet a meteorológia.","id":"20190731_Delutan_rank_szakadhat_az_eg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c68b05-b25a-4171-8219-00b7ff455435","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Delutan_rank_szakadhat_az_eg","timestamp":"2019. július. 31. 05:07","title":"Délután ránk szakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem mellőzték a közbeszerzési szabályokat. ","shortLead":"Az ORFK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem mellőzték a közbeszerzési szabályokat. ","id":"20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e46f5-3677-4846-ac73-789469226961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","timestamp":"2019. július. 30. 21:45","title":"Microsoft-korrupció: Az ORFK szerint ők mindent betartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]