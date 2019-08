Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","shortLead":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","id":"20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70bc53-4d95-416e-a15d-dcdd0737658c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:41","title":"Most Budapesten tűnt fel a lejárató kérdésekkel támadó közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","shortLead":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","id":"20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f0e35-9d9c-47aa-8ebb-f82f20d4ab8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:21","title":"7 üléses sportterepjáróként érkezett meg a Mercedes-AMG GLB 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája – közölte a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech).","shortLead":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája –...","id":"20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f97ca-e82c-443d-bf77-cd0fe09a324e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:03","title":"Sosem látott, furcsán mozgó, hatalmas bolygót találtak a Naprendszeren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség három hónapos hosszabbítást akart, a Fővárosi Törvényszék egy hónapot adott. ","shortLead":"Az ügyészség három hónapos hosszabbítást akart, a Fővárosi Törvényszék egy hónapot adott. ","id":"20190830_Meghosszabbitottak_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3499fd5-991c-4d36-b648-45fe079317be","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Meghosszabbitottak_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:26","title":"Meghosszabbították a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","shortLead":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","id":"20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3883b94-a625-4eee-9b93-95e25a4ef97e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:40","title":"Budapesttől csak 40-60 kilométerre találni 20 millió alatti házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

\r

","shortLead":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok...","id":"20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e5c0e-be26-4e6c-9e52-57f53bda0cf0","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:06","title":"Magyarországon is egyre nagyobb gondot jelentenek a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó. Az ExoMarsot most újabb kísérletnek vetik alá, ha ott jól teljesít, összejöhet a 2020-as rajt.","shortLead":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó...","id":"20190829_exomars_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201c626c-543a-4954-8c6d-3f73214888f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_exomars_marsjaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:03","title":"Elkészült az új Mars-járó, 2020-ban fellőhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]