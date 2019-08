Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","shortLead":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","id":"20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1eb8c2-0815-42cc-ba0e-a168851e58e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:18","title":"Nagyot lépett előre az Aldi, örülhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubot kizárták az NB II-ből, pedig hat meccset már lejátszott a csapat az idei sorozatban.","shortLead":"A klubot kizárták az NB II-ből, pedig hat meccset már lejátszott a csapat az idei sorozatban.","id":"20190829_Becsapodassal_ert_vege_a_balmazujvarosi_foci_melyrepulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfb8d3-2dfa-4676-8289-d0f8000f8c6f","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Becsapodassal_ert_vege_a_balmazujvarosi_foci_melyrepulese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:25","title":"Becsapódással ért véget a balmazújvárosi foci mélyrepülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. 