Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5ecddbf-071d-45e6-a56a-51eea3ee5087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás, de 5G-képes mobilt készül bemutatni a Samsung. A készülék idő előtt kiszivárgott, a dobozát is meg lehet már nézni.","shortLead":"Középkategóriás, de 5G-képes mobilt készül bemutatni a Samsung. A készülék idő előtt kiszivárgott, a dobozát is meg...","id":"20190902_samsung_galaxy_a90_5g_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ecddbf-071d-45e6-a56a-51eea3ee5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c30d9a-9345-4bb4-91cd-64cddc1c4b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_samsung_galaxy_a90_5g_mobiltelefon","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:03","title":"Kiszivárgott: olcsóbb 5G-s mobilja is lesz a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","shortLead":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","id":"20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607bba47-e877-4224-b344-8386f4a66b46","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:08","title":"Részben összedőlt egy színpad Németországban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","shortLead":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","id":"20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaee595-7208-4fa0-a886-0b664fb1bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:48","title":"London polgármestere: Magyarországon a félelemre játszanak ahelyett, hogy orvosolnák azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egységes nyitvatartásként kommunikálja ezt.","shortLead":"A kormány egységes nyitvatartásként kommunikálja ezt.","id":"20190902_kormanyablak_nyitva_tartas_pest_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf1ee11-bf8d-41bd-808a-05a30215e5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_kormanyablak_nyitva_tartas_pest_megye","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:48","title":"Megváltozik a kormányablakok nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik részén még kitart a kánikula, de nyugatról érkezik a hidegfront. ","shortLead":"Az ország egyik részén még kitart a kánikula, de nyugatról érkezik a hidegfront. ","id":"20190902_Az_iskolakezdessel_megjott_a_hidegfront_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b1d83f-8ffd-4772-804b-b0d123f561da","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_iskolakezdessel_megjott_a_hidegfront_is","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:20","title":"Az iskolakezdéssel megjött a hidegfront is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb Androidra.","shortLead":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb...","id":"20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c6e83-6e20-44c1-8b43-481f269fc088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Gondolná? A Nokiák kapják meg leghamarabb a frissítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik, drónjaikkal a reptér közelébe mennek, hátha sikerül leállítani a működést.","shortLead":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik...","id":"20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4363d7d3-5497-4bfd-9bb3-bc73ace6b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:03","title":"Megakasztanák a Heathrow forgalmát, repülőbénító drónfelvonulást hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]