Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert nem tudta, van-e engedély az áramvételezésre.","shortLead":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert...","id":"20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2918691-9780-4af9-980b-04891514f250","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"Menet közben kikapcsolták az áramot Pikó András kampányrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band 4. Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban az újdonság.","shortLead":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band...","id":"20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24114315-3bbd-4109-bec8-feaf61deed94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"11 ezerbe kerül a Xiaomi okossága, ami csuklóból elárul rólunk sok mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","shortLead":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","id":"20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96008fdd-041e-49c0-a325-cbe9f1e3fc47","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:22","title":"Sumákolva lopott rollert a két mestertolvaj, de végig vette őket a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","shortLead":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","id":"20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba42d9-7e0a-445d-97c1-a51d7151e16b","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:57","title":"Munkagéppel ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","shortLead":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","id":"20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eca03a8-31de-4dd2-9f19-399f64003e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:39","title":"A polgármester ajánlja a receptet az \"ingyen\" krumpli mellé Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","shortLead":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","id":"20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3f5863-77f4-467d-9fc4-a80cb02f6c0c","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:22","title":"Jesse Pinkman visszatér a Breaking Bad-film új előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","shortLead":"Két pirotechnikai szakember nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.\r

","id":"20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d101a020-bf20-468b-80c9-63481edbd46f","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Telepites_kozben_robbant_fel_a_tuzijatek_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:43","title":"Telepítés közben robbant fel a tűzijáték Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"elet","description":"Negyedszázada költözött össze Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe és Joey, és mi még mindig nem tudunk elszakadni mindattól, ami összeköti őket. Ezt talán már lehet halhatatlanságnak nevezni.","shortLead":"Negyedszázada költözött össze Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe és Joey, és mi még mindig nem tudunk elszakadni...","id":"20190921_Huszonot_eve_nem_tudjuk_megunni_a_Jobaratokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ec812d-ecb8-49fe-b356-c8f8c11895f2","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Huszonot_eve_nem_tudjuk_megunni_a_Jobaratokat","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:30","title":"Huszonöt éve nem tudjuk megunni a Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]