[{"available":true,"c_guid":"81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","shortLead":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","id":"20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5882-0f5e-4d01-8d83-83d28b6540cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:45","title":"Hende Csaba kampányol: a közönséggel kiabáltatta, hogy „hazaáruló, hazaáruló”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért szálltak le Varsóban, hogy kizárják a nagyobb bajt. ","shortLead":"Azért szálltak le Varsóban, hogy kizárják a nagyobb bajt. ","id":"20190925_Blikk_Gyomorrontas_miatt_lett_rosszul_Kover_Laszlo_a_szlovak_kormany_kulongepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f0f22-c1c0-42e0-8a8a-0c96ebf4e01e","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Blikk_Gyomorrontas_miatt_lett_rosszul_Kover_Laszlo_a_szlovak_kormany_kulongepen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:25","title":"Blikk: Gyomorrontás miatt lett rosszul Kövér László a szlovák kormány különgépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","shortLead":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","id":"20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33201032-314f-4fe2-94f6-8063a094581c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:11","title":"Nem kell a Google-nek a világon mindenhol törölnie a felhasználók által kért keresési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","shortLead":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","id":"20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c75ab-aef4-4985-8dd0-7ba0e726534e","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:55","title":"Jó a helyzet az ingatlanpiacon, Mészárosék érdekeltsége most vár nagy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","shortLead":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","id":"20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902b7d-3fd5-4e3f-8f45-d870e12b9e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:41","title":"Vizsgálat indult a Kőbányán majdnem gyereket gázoló buszos ügyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok párkapcsolati vívódásairól fog szólni. A rendező a Poligamy és Coming Out című filmeket is jegyző Orosz Dénes.","shortLead":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok...","id":"20190924_Seveled_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c97f101-914b-42ef-97c9-ad5c67e0915d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Seveled_film","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:28","title":"Ilyen az, ha a terhes sztriptíztáncos blöfföl a drága mama kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.