[{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","shortLead":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","id":"20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7af95c-54c9-44d7-9be6-f2e5fdb09704","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:14","title":"Kisbusszal vitte volna a kábítószert Amszterdamba, a határőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. A hvg.hu úgy értesült, kedden már új igazgatója van az iskolának.","shortLead":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség...","id":"20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1dca8a-aa1f-486b-b9df-c1ccaf857e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:50","title":"Leváltották a gyöngyöspatai iskolaigazgatót, akit bántalmazásért jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Valószínűleg minden filmrajongó egyetért abban, hogy a színész megérdemli a díjat.","shortLead":"Valószínűleg minden filmrajongó egyetért abban, hogy a színész megérdemli a díjat.","id":"20190925_Tom_Hanks_eletmudijat_kap_a_Golden_Globegalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d17e849-5b43-419f-9816-d1a7611871e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Tom_Hanks_eletmudijat_kap_a_Golden_Globegalan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:52","title":"Tom Hanks életműdíjat kap a Golden Globe-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. ","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli cégek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli...","id":"20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf2ba1-c27b-412f-8a5f-732447d6cd31","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kövér László rosszul lett, Trumpot felelősségre vonhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

