[{"available":true,"c_guid":"92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És erről videó is készült. ","shortLead":"És erről videó is készült. ","id":"20190927_Will_Smith_zene_zenekar_nepzene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22acb-67fc-40ad-951b-49cbc1855b42","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_Will_Smith_zene_zenekar_nepzene","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:52","title":"Will Smithnek eléggé bejött a magyar népzene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is szabad Pixelbook 2-nek nevezni, annyira másmilyen lesz az elődjéhez képest a Google új hordozható számítógépe. A készülék inkább a Chromebookok felé kacsingat.","shortLead":"Nem is szabad Pixelbook 2-nek nevezni, annyira másmilyen lesz az elődjéhez képest a Google új hordozható számítógépe...","id":"20190927_google_pixelbook_go_pixelbook_specifikacio_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b08af-7ba2-4513-9496-14faba3e5283","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_google_pixelbook_go_pixelbook_specifikacio_bejelentes","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:03","title":"Naná, hogy nem Windows fut a Google új laptopján, szerintük az már ósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","shortLead":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","id":"20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e59b03-7392-45c7-88c9-02ca3ff43d31","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:36","title":"Jönnek a gendersemleges Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","shortLead":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","id":"20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a5e6d-b338-4e6f-bdb6-ce5cda5eb2bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:05","title":"Újabb NER-építőember jelent meg a debreceni BMW-gyár körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","shortLead":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","id":"20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d683e92b-3ee7-4323-87b7-c349383f45d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:30","title":"Diák törte el egy tanárnő sípcsontját az iskola folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","shortLead":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","id":"20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464aa621-ed96-4439-aadd-4f17f666ee22","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:39","title":"Erős földrengés volt Indonéziában: 20-an meghaltak és több százan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem bővült még olyan gyors ütemben a Windows 10 felhasználói tábora, mint idén. A Microsoft számításai szerint jövő tavasszal már 1 milliárd eszközön futhat az operációs rendszer.","shortLead":"Soha nem bővült még olyan gyors ütemben a Windows 10 felhasználói tábora, mint idén. A Microsoft számításai szerint...","id":"20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5237b-a2f3-4c3d-91a8-a8107a543107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:03","title":"Kilőtt a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]