Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","shortLead":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","id":"20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0116b-8a07-4385-bdf6-baea8dd9ce8d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","timestamp":"2019. október. 02. 12:48","title":"Fellebbez a Cardiff City, nem akarják kifizetni Emiliano Sala átigazolási díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized múlva. ","shortLead":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized...","id":"20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352639f6-acb9-4d0e-a9cd-f41f1c87bd92","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. október. 02. 10:21","title":"Jobb, mint a Face App: időskori szimulátorral öregítenek a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem várta meg, míg esetleg kizárják a pártjából.","shortLead":"Nem várta meg, míg esetleg kizárják a pártjából.","id":"20191001_heinz_christian_strache_politika_ibiza_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bd47e-dd69-43a9-b455-6b46ccca5177","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_heinz_christian_strache_politika_ibiza_video","timestamp":"2019. október. 01. 12:01","title":"Kilép a politikából az Ibiza-videóba belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]