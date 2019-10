Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta pletykált AR-szemüvegét. Az elemző más újdonságokra is számít.","shortLead":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta...","id":"20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689f18cd-5998-43ad-b2cb-3cf5d5a7e73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","timestamp":"2019. október. 09. 20:30","title":"Nagy meglepetést hozhat 2020 az Apple-rajongók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","shortLead":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","id":"20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d9fd5-4b87-4493-b97d-a89aedf8a6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","timestamp":"2019. október. 08. 17:27","title":"Puzsérék szerint a DK aktivistái szervezetten tépkedik a plakátjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat. ","shortLead":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert...","id":"20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81cfa43-925e-43a3-8cc5-a2a7a9badf56","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","timestamp":"2019. október. 10. 07:30","title":"Hőszigetelés: szempontok az alacsonyabb fűtésszámlától a fenntarthatóságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat is, ehhez azonban összhangba kell hozni az üzleti működéssel és a munkavállalói élménnyel. \r

\r

","shortLead":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat...","id":"HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c471e2-95b8-4c41-8083-3234cfc2494b","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","timestamp":"2019. október. 08. 14:59","title":"Élménytervezés az employer branding stratégia középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben szívesen szerepelne magyar filmekben, de mivel külföldön él, nem hívják. Portréinterjú Marozsán Erikával. ","shortLead":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben...","id":"201940_marozsan_erika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d0389d-959c-4647-b25d-a1e49bafa627","keywords":null,"link":"/360/201940_marozsan_erika","timestamp":"2019. október. 08. 15:30","title":"Marozsán Erika: \"Krokodilbőrt kell magamra húznom, meglátjuk elég-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","shortLead":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","id":"20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a428437-bcbf-4e35-bea4-fec1c2f4f2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","timestamp":"2019. október. 08. 13:52","title":"Az esőnek sikerült eloltania az esőerdőket két hónapja pusztító tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","shortLead":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","id":"20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba2d043-c3f2-474d-be42-1f8e65195de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 08. 12:06","title":"Két autó ütközött, bedugult a Kőbányai út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]