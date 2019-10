Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság párt, amely a magyar példa nyomán sikerrel fogadtatja el az illiberális hatalomgyakorlást a gazdasági növekedésre alapozott jóléti intézkedésekkel.","shortLead":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság...","id":"201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fb85a8-54d6-4c45-9071-99cb19711624","keywords":null,"link":"/360/201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","timestamp":"2019. október. 10. 14:30","title":"Az orbáni receptből főz Lengyelország: megédesített illiberalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz elnököt is szállító Aurus Senat.","shortLead":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz...","id":"20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6fd9-3d52-4335-b486-1ec76438bb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","timestamp":"2019. október. 09. 16:41","title":"Még senki nem merte tuningolni Putyin limuzinját, de valahogy így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Több hivatalos dokumentumot is leadtak az elmúlt időszakban a cégbíróságra, amelyek közelebb visznek ahhoz, kié lesz a néhai Andy Vajna vagyona. Mivel eltűnt az eredeti végrendelet, így az örökös: Vajna Tímea.\r

","shortLead":"Több hivatalos dokumentumot is leadtak az elmúlt időszakban a cégbíróságra, amelyek közelebb visznek ahhoz, kié lesz...","id":"20191010_andy_vajna_hagyatek_vajna_timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfdd62-c4e9-44b0-b9dd-0533dfba22fb","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_andy_vajna_hagyatek_vajna_timea","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Eltűnt Andy Vajna eredeti végrendelete, Vajna Tímea 123 millió dollárt örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák miatt, bár Borkai Zsolt nevét nem írta le.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák...","id":"20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223c297-114a-4850-8016-2a245fb5dbe7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 10. 13:35","title":"Skrabski Fruzsina a Borkai-botrányról: „Nem lehet normává tenni ezt az undormányt a fiatalok előtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66c4e91-5c48-4d6b-8bfe-d079cf88b342","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Van egy aspektusa a Borkai-Rákosfalvy-videó fogadtatásának, amelyről szólni kell. És ez nem lesz olyan kellemes.","shortLead":"Van egy aspektusa a Borkai-Rákosfalvy-videó fogadtatásának, amelyről szólni kell. És ez nem lesz olyan kellemes.","id":"20191009_hont_nyaralni_visz_az_alomhajo_borkai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66c4e91-5c48-4d6b-8bfe-d079cf88b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadb7235-b41a-4137-990b-c173ac1c9cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_hont_nyaralni_visz_az_alomhajo_borkai","timestamp":"2019. október. 09. 17:55","title":"Hont: Nyaralni visz az álomhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely már nem indulhatott el.","shortLead":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely...","id":"20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7087a6cf-02f4-44cf-bc31-5fb3f87896e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","timestamp":"2019. október. 10. 17:21","title":"Ötmilliárd forintra várnak hiába a Malév-utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]