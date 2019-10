Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","shortLead":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","id":"20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff87c1-aeb5-4238-b628-78df7203009c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 09. 10:56","title":"Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit egy Király utcai klubba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.\r

\r

","shortLead":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel...","id":"20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f7022-235d-4d2b-b8a2-b3854d49f3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","timestamp":"2019. október. 10. 10:55","title":"A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","shortLead":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","id":"20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95f1d5-8280-4724-8dad-eb7391d5b825","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. október. 09. 12:21","title":"Felfüggesztettek egy iowai tanárt, miután fenyegetően kommentelt Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet múlt héten korrupciós botrányként tálalt a kormánymédia. A Transparency International feljelentést tett az ügyben kiszivárgott felvételek miatt, szerintük nem kizárt, hogy a felvételek manipuláltak, de ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját felveti. A kispestieket is megkérdeztük arról, mit hallottak a hangfelvételről.","shortLead":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet...","id":"20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7a9c8-12a8-42b6-9f13-8148f669e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 20:00","title":"\"Az nagyon furcsa, hogy Gajda Péter nem ismeri meg a saját beosztottját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","shortLead":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","id":"20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a428437-bcbf-4e35-bea4-fec1c2f4f2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","timestamp":"2019. október. 08. 13:52","title":"Az esőnek sikerült eloltania az esőerdőket két hónapja pusztító tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","id":"20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ffddc-cd95-4870-b31e-d28c836c6e73","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","timestamp":"2019. október. 09. 12:55","title":"Jó ideje árulták már a Borkairól készült felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]