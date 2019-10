Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","shortLead":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","id":"20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45bd97e-0d08-4f7c-980c-4eb410591dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","timestamp":"2019. október. 18. 11:21","title":"Itt a Toyota szupermini villanyautója, ami mellett még a Smart is hatalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191018_Hajlektalan_szepsegnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80042e8-f70d-494f-9145-9831528a94eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Hajlektalan_szepsegnap","timestamp":"2019. október. 18. 13:11","title":"Hajléktalan szépségnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226358cc-6a0a-47c2-a9ad-e42a674b4916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű SUV tisztán elektromos és plugin hibrid változatban lesz kapható.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű SUV tisztán elektromos és plugin hibrid változatban lesz kapható.","id":"20191018_ez_az_uj_villanyterepjaro_a_mercedes_es_kina_szerelemgyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226358cc-6a0a-47c2-a9ad-e42a674b4916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9d2f52-8b5a-4993-8651-38855aff49de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_ez_az_uj_villanyterepjaro_a_mercedes_es_kina_szerelemgyereke","timestamp":"2019. október. 18. 13:21","title":"Ez az új villanyterepjáró a Mercedes és Kína szerelemgyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","shortLead":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","id":"20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda94d39-1250-47b4-ac88-41179d753e77","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","timestamp":"2019. október. 18. 14:13","title":"62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt rávágnánk egy határozott nemet. Például azért, mert volt nemrég egy olyan kísérlet, amely során sikerült néhány funkciót újra beindítani egy több órája halott sertés agyában.\r

","shortLead":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt...","id":"20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fde7355-5941-4295-9bcd-85134b4301c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","timestamp":"2019. október. 18. 08:03","title":"Visszafordítható-e a halál? Újraírhatja a halál fogalmát egy új tudományos felfedezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély Ildikót. Más kerületekben sem ért véget még a választás, négy helyen van még függőben a polgármester személye. ","shortLead":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély...","id":"20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0589-e158-4b33-9c42-eff466af30ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Ilyen fejetlenséget is ritkán látni választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Online árverési oldalakon is hirdetnének a végrehajtók, hátha abból több pénz bejön.","shortLead":"Online árverési oldalakon is hirdetnének a végrehajtók, hátha abból több pénz bejön.","id":"20191018_Online_arveresi_oldalakon_is_hirdetnenek_a_vegrehajtok_hatha_abbol_tobb_penz_bejon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608472e4-5097-43c7-a1ac-df9ebf733fc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Online_arveresi_oldalakon_is_hirdetnenek_a_vegrehajtok_hatha_abbol_tobb_penz_bejon","timestamp":"2019. október. 18. 15:26","title":"2600 ingatlant ürítettek ki eddig a végrehajtók idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]