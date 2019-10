Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","shortLead":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","id":"20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eade61-b2c9-4ebe-8af1-27c9cba8aad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"Először repült megállás nélkül egy gép New Yorkból Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07d964-3109-45f2-b7e1-0cdee0d74d49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódást okozott a bétatesztelőknek a Photoshop iPadre optimalizált, Rocket kódnéven futó változata: sok fontos funkció hiányzik belőle.\r

\r

","shortLead":"Csalódást okozott a bétatesztelőknek a Photoshop iPadre optimalizált, Rocket kódnéven futó változata: sok fontos...","id":"20191021_adobe_photoshop_ipad_verzio_rocket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f07d964-3109-45f2-b7e1-0cdee0d74d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73039048-dd25-4f0b-90f2-bdf1cfc5b5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_adobe_photoshop_ipad_verzio_rocket","timestamp":"2019. október. 21. 15:03","title":"Még az idén megérkezhet iPadre a Photoshop, de nem lehet felhőtlen az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6c2a6-94bb-4703-a613-2c0bb5500b75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Demóna: A sötétség úrnője című fantáziafilm vette át az észak-amerikai kasszasikerlista vezetését a hétvégén a Joker című rendhagyó képregényfilmtől.","shortLead":"A Demóna: A sötétség úrnője című fantáziafilm vette át az észak-amerikai kasszasikerlista vezetését a hétvégén a Joker...","id":"20191020_Demona_ledontotte_Jokert_a_film_folytatasa_jol_debutalt_az_eszakamerikai_mozikban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c2a6-94bb-4703-a613-2c0bb5500b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ee7af-3605-4f7f-8886-b01578437945","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Demona_ledontotte_Jokert_a_film_folytatasa_jol_debutalt_az_eszakamerikai_mozikban","timestamp":"2019. október. 20. 19:18","title":"Demóna ledöntötte Jokert: a film folytatása jól debütált az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.","shortLead":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár...","id":"20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b69789-9c54-44ad-858e-12b63c588981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:00","title":"A Sony új fülese pótolja az AirPods egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni bűntettel gyanúsított DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni...","id":"20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f38f64c-7bd9-4369-ade0-c7c79a3e2c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2019. október. 21. 05:27","title":"Varju László mentelmi eljárásával indul a Parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","shortLead":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","id":"20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9a200-71a3-4b9a-ac63-776c02942b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","timestamp":"2019. október. 19. 20:50","title":"Erdogan fejszétzúzással fenyegette meg a kurdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell adni ehhez a statisztikai adathoz? Esetleg a légszennyezettség függvényében kellene átcsoportosítani a rendőröket?","shortLead":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell...","id":"20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce323cf-6c5a-452b-ac90-1d6b1b6af2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Bizarr összefügges lehet a légszennyezettség és a gyilkosságok száma között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]